《經濟通通訊社２６日專訊》匯豐控股（００００５）行政總裁范寧於倫敦出席論壇時表示
，匯控植根於中國，暫時未見盈利受到貿易戰影響，但若貿易關係持續緊張，可能有愈來愈多的
客戶延遲投資決定。
亞洲業務佔匯控去年整體淨收入不足一半，但卻貢獻約９１％的經營溢利。
范寧又稱，中美貿易爭端下，部分西方國家人士希望中國被遏制，未來將會涉及科技相關領
域及科技標準的分歧。（ｋｙ）
26/06/2019 14:24
【貿易開戰】匯控范寧：集團盈利暫時未受影響，但客戶或延遲投資
《經濟通通訊社２６日專訊》匯豐控股（００００５）行政總裁范寧於倫敦出席論壇時表示
，匯控植根於中國，暫時未見盈利受到貿易戰影響，但若貿易關係持續緊張，可能有愈來愈多的
客戶延遲投資決定。
亞洲業務佔匯控去年整體淨收入不足一半，但卻貢獻約９１％的經營溢利。
范寧又稱，中美貿易爭端下，部分西方國家人士希望中國被遏制，未來將會涉及科技相關領
域及科技標準的分歧。（ｋｙ）
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