  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/06/2019 18:33

【新股上市】中集車輛：有豐富經驗應對貿戰，會根據情況調整策略

　　《經濟通通訊社２６日專訊》中集車輛（０１８３９）今日舉行全球發售發布會，當中用於
歐美建廠的集資額百分比加大，執行副總裁兼首席財務官紀海峰在記者會表示，集團有超過
４０％的業務來自海外市場，並一直關注海外市場的發展，面對貿易磨擦，集團會根據情況進行
調整策略，並強調會維持業務增長。
　　集團執行董事、首席行官兼總裁李貴平補充，現時美國業務的佔比只佔集團整體的四分之一
，雖然貿易戰升級會對業績有影響。而汽車零部件亦在美國徵收關稅的清單上，他指集團身為「
老司機」，並在美國投資超過１０年，對貿易戰早有聽聞，一直有對應貿易戰的預案，相信能充
分管控風險。他期望，即將舉行的Ｇ２０會議中，中美兩國元首能談判出解決方案。
　　集團近兩年的毛利率下跌，紀海峰指，毛利率下跌主要受原材料價格、匯率及關稅等多項原
因影響，但相信集團在全球供應鏈的布局上能應對這些不確定性，對未來仍充滿信心。
　　冷藏半掛車方面，李貴平指，現時集團冷藏半掛車在全球的佔比佔約一成，相信集團在這業
務上仍有很大的成長空間，並將會投入更多冷藏半掛車的研發。
　　他又指，現時集團在美國半掛車的車場訂單已經排至年底，故認為需求沒有下降，又指內地
半掛車市場沒有放緩跡象。（ｊｏ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道26/06/2019
【延期年金】有得扣稅但追不到通脹？一個指標讓你比較回報！
生財有道26/06/2019
【延期年金】專家仍認同投資價值 優質公司非保證回報有機會達標
中國故事26/06/2019
【華為之道三之二】15年備胎一夜轉正 預見危機須「革自己命」
中國故事26/06/2019
【華為之道三之二】一文睇晒任正非論「危機意識」
FOCUS26/06/2019
【FOCUS】鮑叔再暗寸侵侵 美股或施壓減息「Timing」
生財有道26/06/2019
估值平 項目豐 銀娛值得再落注
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【DIVA Channel】賞 香港港麗酒店 Lillet French Chic Summer下午茶

【DIVA Channel Fans 獨家優先睇】 Calzedonia & Intimissimi FW19 Fashion Preview及送$500現金禮券

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金