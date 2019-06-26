【新股上市】中集車輛：有豐富經驗應對貿戰，會根據情況調整策略

《經濟通通訊社２６日專訊》中集車輛（０１８３９）今日舉行全球發售發布會，當中用於

歐美建廠的集資額百分比加大，執行副總裁兼首席財務官紀海峰在記者會表示，集團有超過

４０％的業務來自海外市場，並一直關注海外市場的發展，面對貿易磨擦，集團會根據情況進行

調整策略，並強調會維持業務增長。

集團執行董事、首席行官兼總裁李貴平補充，現時美國業務的佔比只佔集團整體的四分之一

，雖然貿易戰升級會對業績有影響。而汽車零部件亦在美國徵收關稅的清單上，他指集團身為「

老司機」，並在美國投資超過１０年，對貿易戰早有聽聞，一直有對應貿易戰的預案，相信能充

分管控風險。他期望，即將舉行的Ｇ２０會議中，中美兩國元首能談判出解決方案。

集團近兩年的毛利率下跌，紀海峰指，毛利率下跌主要受原材料價格、匯率及關稅等多項原

因影響，但相信集團在全球供應鏈的布局上能應對這些不確定性，對未來仍充滿信心。

冷藏半掛車方面，李貴平指，現時集團冷藏半掛車在全球的佔比佔約一成，相信集團在這業

務上仍有很大的成長空間，並將會投入更多冷藏半掛車的研發。

他又指，現時集團在美國半掛車的車場訂單已經排至年底，故認為需求沒有下降，又指內地

半掛車市場沒有放緩跡象。（ｊｏ）

