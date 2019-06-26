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即市新聞

26/06/2019 18:53

《再戰明天》歐元區公布消費者信心指數，美國公布首季經濟增長

　　《經濟通通訊社２６日專訊》明日（２７日），歐元區公布６月企業景氣指標及消費者信心
指數，美國公布首季經濟增長及個人消費等。

＊新加坡金融管理局公布年度報告＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明早１０：３０ａｍ，新加坡金融管理局發布年度報告。
新聞發布會將由新加坡金管局局長孟文能主持。９：３０ａｍ，日本央行副總裁若田部昌澄在與
商界領袖的會議上發表講話。
　　５：４０ｐｍ，英倫銀行官員Ａｎｄｒｅｗ　Ｈａｕｓｅｒ就２０１９年面臨的風險發表講
話。

＊歐元區公布６月企業景氣指標及消費者信心指數＊

　　在數據方面，明早７：５０ａｍ，日本公布５月零售銷售，月率料由下滑０﹒１升上
０﹒６％；年率料由０﹒４％升上１﹒２％。９：３０ａｍ，中國公布５月工業利潤。
　　明午５：００ｐｍ，歐元區公布６月企業景氣指標，料由０﹒３回落至０﹒２９；工業信心
指數料由負２﹒９轉差至負３；服務業信心指數料由１２﹒２升上１２﹒４；消費者信心指數料
由負６﹒５轉差至負７﹒２；經濟信心指數料由１０５﹒１下滑至１０４﹒８。

＊美國公布首季經濟增長及個人消費等＊

　　明晚８：３０ｐｍ，美國公布第一季個人消費，料由２﹒５％跌至１﹒３％；個人消費支出
核心指數季率料由１﹒８％回落至１％；國內生產總值（環比）季率料由２﹒２％擴張至
３﹒２％；ＧＤＰ價格指數料由１﹒７％收縮至０﹒８％。美國一周首次申請失業救濟金人數料
由２１﹒６萬上升至２２萬；連續申請失業救濟金人數料由１６６﹒２萬升上１６６﹒５萬。　
１０：００ｐｍ，美國公布５月成屋待完成銷售，月率料由下滑１﹒５％升上１％。

＊泛海系派業績＊

　　在本港，明日開股東會的公司有：海爾電器（０１１６９）、高陽科技（００８１８）和五
菱汽車（００３０５）等。
　　派業績的公司有：凱聯國際酒店（００１０５）、泛海集團（００１２９）、力寶華潤
（００１５６）、遠東酒店實業（０００３７）、震雄集團（０００５７）、香港食品投資
（０００６０）、六福集團（００５９０）、泛海酒店（００２９２）和力寶（００２２６）等
。（ｈｏ）

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