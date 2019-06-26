【本港樓市】仲量聯行：５月寫字樓租金升０﹒３％，工廈市道暢旺

《經濟通通訊社２６日專訊》仲量聯行發表《香港地產市場觀察》指出，雖然在中美貿易戰

陰霾下，香港對外貿易表現轉差，樓市氣氛轉淡，但市場對工廈的需求仍然持續，市況保持穩定

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５月整體寫字樓市場租金按月升０﹒３％，主要受尖沙咀和港島東分區市場的增長帶動。港

島東租賃市場尤其是鰂魚涌的空置率持續下跌，５月底空置率僅１﹒５％水平，為各區最低，因

此租金升幅最大，按月上升１﹒４％。

寫字樓租賃市場５月錄得１４７萬平方呎的淨吸納量，主要是因有新商廈落成。由於租戶繼

續尋求能節省租賃成本的選擇，租賃活動主要集中在非核心商業區，較為矚目的交易包括香港富

通保險據悉將遷出上環，於觀塘的香港綠景ＮＥＯ大廈租用９﹒４５萬平方呎樓面。

仲量聯行商業部主管鮑雅歷表示，儘管近期中環的租賃交投放緩令空置率上升，惟小部分金

融及法律業的擴充需求仍見活躍。因此，他預料未來數月大業主面對的租金下調壓力仍主要限於

部分有較高空置風險的寫字樓。



＊仲量聯行料今年工廈物業價格升５％＊



另一方面，受物流公司擴張需求帶動，５月工廈市道維持暢旺，錄得多宗大額交易。當中喬

達國際貨運為擴展業務，已承租屯門吉田大廈第二期１９樓全層。此外，羅氏地產集團據報以

１４億港元購入恆隆地產（００１０１）旗下位於長沙灣荔枝角道８２２號的工廈物業，平均呎

價為１４８７０元，成交價較市場預期高，並計劃改建為工業、零售和商業用途物業，反映政府

重啟活化工廈計劃利好市場發展。仲量聯行研究部主管馬安平預期今年工廈物業價格可上升５％

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