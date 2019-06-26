【本港樓市】中原按揭為會德豐新盤提供優惠，按息Ｈ＋１﹒２３％

《經濟通通訊社２６日專訊》中原按揭公布全新「ＧＲＡＮＤ ＭＯＮＴＡＲＡ買家尊享按

揭優惠」，讓會德豐（０００２０）港鐵康城站商場上蓋住宅「ＧＲＡＮＤ ＭＯＮＴＡＲＡ」

客戶享有按揭慳息優惠。中原按揭經紀有限公司董事總經理王美鳳指出，該按揭優惠全期按息低

至Ｈ＋１﹒２３％，現金回贈高達貸款額２﹒１％，並設有封頂按息保障低至２﹒３７５％，買

家可特享高存息戶口，存息與按息相同高達２﹒３７５％，可彈性掛勾多達３個戶口。

王美鳳表示，近期拆息較為波動，與樓按相關的１個月拆息升至２厘多水平，今天１個月期

拆息報２﹒５４％，但由於Ｈ按設有與Ｐ按息相同的封頂息率，即現時息率為２﹒３７５％，Ｈ

按實際按息不會高於Ｐ按，而當拆息回落時Ｈ按便有慳息機會，拆息上升時則有防守鎖息的保障

，故此Ｈ按仍然受市場歡迎，目前市場佔比約達９成。



＊陳永傑料７月發展商把握時機積極推盤＊



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，Ｇ２０峰會上中美領導人即將會面，市場

普遍預期是次會面未必對中美貿戰帶來即時解決方案，但相信可阻止雙方關係進一步惡化下去，

為市場憂慮稍為降溫。他提到，近日一二手成交顯著增加，料６月份一手成交宗數可達１５００

宗。

展望７月份，隨著美國於下半年有機會減息，陳永傑指，從近日多間銀行取消最低結餘手續

費反映，銀行取態積極，料美國減息香港銀行亦會跟隨，有利物業市場發展，７月份發展商亦會

把握時機積極推盤，預料７月份一手宗數可達２０００宗。（ｋｙ）

