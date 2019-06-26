《經濟通通訊社２６日專訊》巨騰國際（０３３３６）發盈喜，預期截至本月底止六個月集
團的財務業績將有顯著改善，去年同期則錄虧損約１﹒５４億元。預期財務業績改善，主要歸因
於金屬機殼產品銷售增加，其單價較塑膠機殼產品為高，導致集團收入增加；由於集團的大部分
收入以美元計價，而大部分生產成本以人民幣計價，因此人民幣貶值導致生產成本下降，以使集
團能夠達致較高的毛利率。（ｋｙ）
26/06/2019 17:33
【企業盈喜】巨騰國際（３３３６）料今年上半年業績將有顯著改善
《經濟通通訊社２６日專訊》巨騰國際（０３３３６）發盈喜，預期截至本月底止六個月集
團的財務業績將有顯著改善，去年同期則錄虧損約１﹒５４億元。預期財務業績改善，主要歸因
於金屬機殼產品銷售增加，其單價較塑膠機殼產品為高，導致集團收入增加；由於集團的大部分
收入以美元計價，而大部分生產成本以人民幣計價，因此人民幣貶值導致生產成本下降，以使集
團能夠達致較高的毛利率。（ｋｙ）
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