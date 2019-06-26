《經濟通通訊社２６日專訊》高陽科技（００８１８）發盈喜，預期今年中期經營溢利將較
去年同期的大約２８７０萬元大幅增加，主要因為期內支付交易處理解決方案分類繼續強勁增長
，以及缺乏了２０１８年同期因公司一間附屬公司於２０１８年二月授出的購股權而於支付交易
處理解決方案分類確認之購股權開支約１﹒９５億元。（ｋｉ）
26/06/2019 17:41
【企業盈喜】高陽科技（８１８）料中期經營溢利按年大幅增加
《經濟通通訊社２６日專訊》高陽科技（００８１８）發盈喜，預期今年中期經營溢利將較
去年同期的大約２８７０萬元大幅增加，主要因為期內支付交易處理解決方案分類繼續強勁增長
，以及缺乏了２０１８年同期因公司一間附屬公司於２０１８年二月授出的購股權而於支付交易
處理解決方案分類確認之購股權開支約１﹒９５億元。（ｋｉ）
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