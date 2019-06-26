【本港樓市】５月二手居屋登記回落８％，利嘉閣料６月降至四百宗

《經濟通通訊社２６日專訊》土地註冊處最新數據顯示，５月份全港錄得６１７宗居屋二手

買賣登記（包括第二市場及自由市場），雖然較４月份的６７１宗按月回落８％，但仍創自

２０１４年７月後的５８個月（近五年）次高；而期內成交總值共錄約３３億元，較４月份的

３４﹒９億元，按月減少５％，但仍創下有紀錄以來次多。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，樓價持續反彈，用家入市積極活躍，加上在白居二買家

支撐下，５月份二手居屋交投續於高位徘徊。



＊居屋均價升至大約５３５萬元＊



５月份二手居屋平均每宗售價上升至約５３５﹒２萬元，按月再升２﹒８％，連漲五個月，

並較去年１２月份低位累計反彈約１７﹒９％。至於在上月的登記當中，以大角咀富榮花園１４

座中高層Ｄ室的成交價最矚目，單位實用面積５９２平方呎，以高達１０３０萬元易主，平均實

用呎價約１７，３９９元，成交價更創下有紀錄以來次高。

陳海潮指出，二手居屋成交經過４、５月份一輪衝高後，大量放盤已被消化，加上約

４９００伙新居屋推出接受申請，凍結大批購買力，對二手居屋買賣造成一定影響。而且，中美

貿易戰陰霾尚未完全消散，估計仍有部分買家會較為觀望，料６月二手居屋買賣登記數字，有機

會大幅回落至約４００宗水平。（ｃｌ）

