《小傳日記》減息憧憬急降溫，魚缸走勢即受困？

《小傳日記》之前炒到熱烘烘嘅減息預期，終於喺隔晚聯儲局主席鮑威爾（鮑叔）嘅講話下

而降溫。難怪嘅「孖屐」咁大貪之前話要七月份減半厘息，加上又畀侵侵話係「倔強嘅細路」，

畀著小傳都繼續企硬採取觀望立場先啦，而且睇睇花旗國經濟啊，實際係咪要咁快一次過減息半

厘咁多？鮑叔一企硬，花旗國三大指數就腳軟軟，道指、標指隔晚唔見近１巴仙，納指更加唔見

近２巴仙！

短期大幅減息預期幻滅，外圍走低，香江今朝（２６日）都無咩運行，全日走勢反反覆覆，

好淡爭持格局。一開波先低開１３９點報２８０４６點，其後同息口敏感嘅本地磚頭佬率先被掟

貨，拖累恆指穿二萬八關，最多跌過２００點見２７９８５，不過缸友似乎對嚟緊嘅「習特會」

仲有小小希望，魚缸都無再跌落去，之後仲轉跌倒升最多８２點，最終恆指收報２８２２１點，

升３６點，全日波幅２８２點，成交６４８﹒３５億減少兩成一。國貨方面，收報１０７６６，

升２３點。

Ａ場方面走低，上證收報２９７６點，跌５點，全日成交１７２５億元人仔。



＊鮑叔出「鷹」功磚頭佬陰公，大行又吹奏藥股未升夠＊



聯儲局主席鮑叔突然使出息口「鷹」爪功，話佢哋應該保留獨立性，唔會被缸湖閒言閒語所

影響，對於花旗國息口問題會按照長期經濟情況而定。早前大家先期望緊佢７月份開始減息，依

家又暗示未必減，本地磚頭佬行開直路而上都突然９０度Ｕ Ｔｕｒｎ下挫，恆地

（０００１２）回吐逾１巴仙，報４２﹒４５銀；新地（０００１６）跪低近２巴仙，報

１３１﹒４銀，做埋表現最差藍戰士；新世界（０００１７）同恆隆地產（００１０１）跌近

１巴仙，分別報１２﹒１８銀及１８﹒４６銀；太地（０１９７２）跌一格報３２﹒６銀。

「孖屐」無嘢好炒，匯證就出個報告，話人口老化下會刺激醫藥需求，維持中生製藥

（０１１７７）「買貨」投資評級，目標價由原來的８﹒８銀上調至９﹒４銀。資金有理無理都

落鑊先再講，中生製藥升近３巴仙，報８﹒０４銀；石藥（０１０９３）飛起逾３巴仙，報

１２﹒４６銀。兩股齊齊包辦表現最好藍戰士。藥明生物（０２２６９）抽高逾２巴仙，報６８

﹒１銀。三生製藥（０１５３０）踢高近３巴仙，報１３﹒５銀。長期熱炒股金斯瑞（０１５４

８）坐火箭急升逾近７巴仙，報１９﹒９銀。



＊車股表現糟東風卻風騷，金價略走軟金股升勢斷＊



鮑叔噚晚撥冷水，篤破「孖屐」對下個月會減息嘅憧憬，亦因為咁金價開始有ｄ腳軟，今日

最多回落逾１巴仙，低見１４０３﹒３８美金，搞到一眾金礦佬冇運行。山東黃金（０１７８７

）最傷，急插近８巴仙，報２０﹒７５銀。恆興（０２３０３）蒸發咗約４巴仙，報６銀。招金

（０１８１８）同紫金（０２８９９）就雙雙跣低逾２巴仙，報８﹒６５銀同３﹒１５銀。

神州喺月頭公布嘅「四個轆」五月銷售數據又再令缸友失望，跌咗逾一成六，並且已經連續

１１個月插水。數據咁差，唔少砵砵車由四月中開始碌落山，雖然近排開始有返ｄ反彈，但都唔

係好夠力，今日更幾乎全線溜後，廣汽（０２２３８）同長汽（０２３３３）雙雙蒸發咗約１巴

仙，分別報７﹒８５銀同５﹒５１銀；華晨（０１１１４）唔見３巴仙，報８﹒４６銀；吉利

（００１７５）軟半個巴仙，收１３﹒１銀；比亞迪（０１２１１）跣低逾１巴仙，收

４６﹒２銀。但係東風（００４８９）最新就獲瑞信唱好，話佢估值最平，評級更由「中性」升

到去「跑贏孖屐」，全日踩行油勁升半成，報６﹒３３銀，仲要係表現最好嘅國貨佬！



＊舜宇升得起缸友好歡喜，波司登招積無懼被狙擊＊



有傳英特爾同美光等嘅晶片商會恢復向華為供貨，令到之前已經畀瑞銀唱好嘅舜宇

（０２３８２）今日表現省鏡，升約２巴仙，報７８﹒１５銀。不過，其他手機佬就無咩反應個

別發展，街坊瑞聲（０２０１８）就微升近１巴仙，報４３銀；丘鈦科技（０１４７８）跳高近

１巴仙，報５﹒７９銀。不過富智康（０２０３８）就跌２巴仙，報０﹒８５銀。通達集團

（００６９８）都唔見近２巴仙，報０﹒５９元。

體品股今日全線表現麻麻，之前連升幾日嘅安踏（０２０２０）今日急挫４巴仙，報

５２﹒８５銀，成為表現最差國貨佬，慘！畀幾間券商上調「他屐」嘅體操王子（０２３３１）

噚日因為盈喜彈起，不過今日走勢就都唔多掂，埋單趴低１巴仙，報１７﹒８８銀。寶勝

（０３８１３）無起跌報１﹒８１銀。另外，波司登（０３９９８）今日出靚靚成績表，全年多

賺五成九，雖然沽空機構博力達思研究（Ｂｏｎｉｔａｓ）再話過佢喺跨大業績同存在虛假交易

，但都無阻波司登今日再升，埋單起飛２巴仙，報２﹒０３銀。請請！



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