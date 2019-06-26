《真知灼見－溫灼培》聯儲局似有降減息意向

《真知灼見》昨晚（２５日）聯儲局主席鮑威爾在紐約一個演講會，被問及如不盡早減息會

否使市場失望時指，聯儲局在制定貨幣政策決定時，是不會受到短期政治或市場壓力等因素左右

。不過，鮑威爾亦補充，其團隊正研究在美國與其他貿易伙伴產生磨擦下將如何對美國經濟造成

衝擊。如衝擊大不排除會作出適當的寬鬆貨幣政策行動。不過，對於現階段的中美貿易磨擦，鮑

威爾指暫未見到對美國經濟帶來重大影響。



另邊廂，聖路易斯地區聯儲局總裁布拉德（Ｊａｍｅｓ Ｂｕｌｌａｒｄ）於周二晚在接受

彭博社訪問時指，現時美國的經濟環境不足以驅使聯儲局於７月份減息５０個基點，最多只減

２５個基點便足以防經濟下滑於未然。由於布拉德被譽為是在聯儲局中最主張寬鬆政策的一個。

現在他也認為不用多減息，這大大降低市場對聯儲局日後減息幅度及速度預期。



再回觀美元利率期貨，從價格變化中仍是顯示聯儲局於７月減息機會率依然是１００％，即

共識。而於今年內減息兩次機會率則高企９６％。但當然，可想象聯儲局未來的貨幣政策行動將

取決於本周末的Ｇ２０大會結果，尤其是中美的貿易談判結果。如中美貿易問題惡化，料聯儲局

將逼於無奈要推前減息日期。



另外，早前有消息指美國總統特朗普曾經研究在法律上，美國政府是否可罷免聯儲局長。但

據一些法律專家所指，這基本上是不可能。而據最新的白宮講話，白宮已發聲明指無意取締鮑威

爾。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

