《港股透視－麥德光》香港特區政府應如何管治香港

《港股透視》香港回歸中國正踏入２２周年，在「一國兩制」的原則下，香港特區在過去二

十多年的發展大體上仍算穩定繁榮，但最近幾年社會卻發生愈來愈激烈的政治矛盾，與中國大陸

自八十年代初期開始進行改革開放而發展成世界頂尖強國，形成令人難以理解的強烈對比。香港

在中國改革開放的過程中所作的貢獻應是無可置疑的，但香港獲益良多也是毫無疑問的，引證香

港和祖國的利益應是一致的。香港如能繼續貢獻國家，而國家仍堅定在香港實行「一國兩制」，

應就是互利共贏的發展模式，也應可延續令人羨妒的成就。驕人的成就，自然也在爾虞我詐的國

際關係中引來攻擊，中國的政治意識形態有別於西方國家，自然更成「眼中釘」。



＊「一國兩制」何去何從？＊



時移世易，香港作為中國大陸發展的對外窗口角色已出現根本的變化，這應是可以預料的。

事實上，中國與英國在收回香港的談判上，最終決定以５０年不變的「一國兩制」作為香港的管

治模式，估計初衷主要是希望香港能平穩過渡；在回歸後的二十多年香港的經濟社會發展應未違

中央所望，「一國兩制」自然也沒有被動搖的理由。不過，自香港遲遲未能就基本法第二十三條

立法，以至反對派以政改紛爭引爆「佔中」事件，到最近以反對逃犯條例修訂為題號召群眾示威

甚至暴力衝激警方及政府設施並癱瘓立法會運作，背後還有「港獨」及「反中」的思潮和國際陰

謀，已為「一國兩制」是否能持續作出嚴重的警號。中國願意繼續進行「一國兩制」的實驗，大

前提應該仍是視乎中港能否互利共贏，以及對收復台灣的大業能否以此為鑑，若「一國兩制」演

變為危害國家安全與領土完整的威脅，既然香港已安然過渡，「一國兩制」的實驗便是時候作調

整，即使因此出現人為的「災難」，中央政府亦不懼把鄧小平先生所言「勇敢地面對」的氣度展

現。



＊勇敢面對災難＊



「一國兩制」面對嚴峻的考驗，就正如一些偉大的科學實驗與發明，必須不斷找出錯誤和解

決的辦法才能修成正果。「一國兩制」如能克服重重困難，應更能展示中國的治國能力，甚至成

為其他國家未來發展的模式？「中國製造」的典範。香港特區政府被委以「港人治港」的重任，

由殖民地的管治模式，轉變為「一國兩制」的模式，顯然不能一成不變。目前香港的管治危機，

是「冰封三尺，非一日之寒」。香港目前社會的亂局，可歸因三大管治失誤，主要包括司法、教

育、與宣傳，要更正其中的失誤，不是三數年間可以完成，但卻刻不容緩；而且政府須理直氣壯

明確表示和進行改革，而非暗渡陳倉。在中央政府一錘定音的支持下，這股氣勢應可使改革功效

立竿見影。



＊三方面大改革＊



香港的司法在回歸後大體上仍保留過去的制度，也保留「普通法」的原則，最大的改變當然

是為香港特區成立而設的基本法是源於中國的憲法，後者在「一國兩制」下是至高無上的。回歸

後在不涉及政治的案件中，看來沒有太多的爭議，但在有政治成分的案件中，司法界卻出現不少

極端的分歧意見，令人對司法獨立感到懷疑，質疑一些法庭的判決是有偏頗的。最近有法官公開

表示反對逃犯條例修訂，赤裸裸地暴露政治應中立的法官竟有不守本分，司法獨立確可以演變為

「港獨」的靠山。在反對逃犯條例修訂中，明顯看到反對聲音是基於對自己主權國家的不信任，

甚至借題羞辱國家，如何整頓司法界使之重建「公正嚴明」，真正履行「一國兩制」中對「一國

」的尊重，相信中港有真正的法律專家可成立委員會共商改革大事，特首與律政司對應立之法應

義無反顧。



＊司法獨立成「港獨」靠山？＊



任何社會未來持續發展均需年青人的支持，而教育是決定年青人的素質的關鍵，香港一直著

重普及教育，而學生也更容易取得專上教育的機會。顯然地，教育不能重量不重質，香港的教育

制度為人詬病是學生普遍素質每況愈下，將使香港的經濟與科技發展不前，而德育與國民教育厥

如更令香港在國家發展中被邊緣化。除了灌輸知識，教師教導學生正確的學習方法與培養學習興

趣，以及獨立的思考與分析能力，是年青人未來在社會發展的基石，但近年香港的教育氛圍卻似

乎更多地放在政治議題上，學生思想未成熟容易被誤導而產生偏見，若教師在政治上有既定立場

，學生亦易受影響；學生思想偏激，可成為未來社會動蕩的禍根。香港的教育應重回正軌，在基

本文理科的基礎上，學生應建立未來學業和事業發展的方向和興趣，加上德育、體育、與國民教

育，令學生為未來有充分的裝備和自信。香港真正願意為教育工作奉獻的專家是有不少的，可惜

為政府所用的也許不多，不改革教育制度和精神，政府單單增加撥款是徒勞無功的。



＊年青人不容被污染＊



資訊發達甚至泛濫亦衍生不少社會問題，言論與新聞自由若無底線，可令社會不安、動盪甚

至崩潰。香港是世界最自由的城市之一，是反對派如何抹黑也不能否定的事實。香港的言論與新

聞自由也許已過度寬鬆，最刺眼的是香港電台作為公營廣播媒體，不但在論政時與反對派同一陣

線，連有些普通節目亦肆意散布盡是政府不是的訊息。

港台處處與政府作對，儼如香港反政府電台。作為公營電台，理應向市民解釋政府的政策，

並如實向政府反映市民的各種意見，使市民與政府建立互信，所以港台的約章應是切實扮演不偏

不倚的傳媒角色。香港私營媒體繁多，加上來自世界各地的媒體與互聯網資訊完全開放，政府若

無自己的喉舌發聲，在資訊發達的年代，是難以應付別有用心的媒體惡意攻擊的。公關與宣傳乏

力，無疑也是香港政府積弱的主因之一。政府投放在港台的公帑，是嚴重不當運用，政府卻一直

採取鴕鳥政策。正本清源以糾正社會風氣，整頓港台的角色其實是特首的重任之一。



＊港股的博弈＊



港股的表現難免受香港政局不穩和牽連中國國際關係的影響，在政治市下，企業的前景和資

金流向變得更難以估計，所以使估值有更大的波動。內地企業佔港股比重只增不減，目前中美的

貿易戰其實是中美關係的大角力，企業在夾縫中所受影響應以負面居多，港股的表現應更大程度

受此影響。不過，投資者的博弈在對未來事態轉變的估計，相信一意孤行大逆不道者必敗，應該

是贏面較大的一方。美國若奉行保護貿易主義，是經濟政策的大倒退，而特朗普政府誇大貿易戰

對美國之利與對中國之弊，無疑是心虛作祟。同樣地，香港最近的大型示威被嚴重誇大人數，有

識之士亦強詞奪理，不也是心虛作祟。《獨立分析員－麥德光》

（筆者電郵：３８８ｓｔｏｃｋｐｉｃｋｓ＠ｇｍａｉｌ﹒ｃｏｍ）

