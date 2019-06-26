《與聯共策－鄒建雄》聯儲局為減息鋪路意示了什麼？

《與聯共策》美聯儲在６月份議息會議宣布維持利率不變，但也暗示今年稍後時間減息的機

會非常高。歷史資料顯示，減息通常是為了應對增長放緩和失業率上升的問題。然而，目前收到

的數據顯示經濟並未大幅走低。

以往，聯儲局會等到經濟增長真正轉弱後，再決定利率政策。今次聯儲局提前應對，似乎有

意避免經濟步入衰退周期。究竟是什麼因素促使聯儲局改變以往的計劃？我們不妨以上一個衰期

周期來解釋。當時，世界各地的央行在經濟衰退期間將利率降至零，甚至更低的水平，並以量化

寬鬆措施（ＱＥ）、孳息曲線控制和其他非常規的政策工具來避免經濟陷入衰退。這些措施的確

可對刺激經濟發揮作用，但效果不大。今天市場普遍意識到，非傳統工具的效果或不如預期，反

而需要積極推出大量的量化寬鬆政策來刺激經濟。

目前美國聯邦基金利率介於２﹒２５％至２﹒５０％之間，大約是上一次經濟衰退開始時的

一半水平。可以肯定的是，若出現另一次經濟衰退，這將逼使聯儲局再次將利息降至零水平，並

重新評估非常規的政策工具。我們不排除聯儲局會在必要時採取相關措施，但這並非其意願。因

此聯儲局今次有意提早行動，降低日後再度減息至零利率的可能性之餘，亦防止經濟陷入衰退。

然而，減息速度過快也可能給經濟帶來一些風險，有機會促使經濟過熱或金融市場泡沫。聯博認

為，目前通脹仍遠低於聯儲局的目標，因此通脹升溫壓力似乎最小，我們認為這種擔憂不會讓聯

儲局卻步。

我們反而需要更關心的是，減息過快會否令金融市場出現泡沫，要記得上一次危機是從金融

市場蔓延到實體經濟，但聯儲局指出，銀行在目前更好的監管和更穩建的資本要求下變得安全。

時間可以證明聯儲局對其監管結構的信任度，我們認為，這因素在短期內也不會左右聯儲局提前

減息的決定。

聯博認為，聯儲局不需等到經濟數據轉趨疲弱，最快從７月開始至少兩次減息，未來６到９

個月料將減息７５到１００個基點，幅度取決於貿易戰對經濟造成的衝擊大小。若果減息未有發

揮作用，聯儲局或重啟量化寬鬆政策及其他非常規的貨幣政策工具。

《聯博中國香港零售業務董事總經理 鄒建雄》

