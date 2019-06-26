《嬈望大中華－彭藹嬈》謎一樣的習特會

《嬈望大中華》在６月１９日，一夜之間，中國和美國的公告都表示，兩位總統將在大阪舉

行的Ｇ２０峰會上進行周邊會議，討論眼下的貿易沖突。但是在６月２１日，美國在其「實體清

單」新增了５家中國科技公司，意味著有更多的中國科技公司會被美國禁止與美國公司有生意來

往。到了６月２４日，中國媒體僅報道習近平主席會出席Ｇ２０峰會，並沒有表明Ｇ２０裏面會

有習特會。這又添了一個很大的不確定性。



＊倘若習近平和特朗普見面，對中美貿易、科技會有什麼影響？＊



正如我在研究報告中多次說明，即使會議確實發生，我也不認為會議上將達成貿易協議。從

中方的角度來看，與美國總統特朗普討論的話題只是就中美貿易、科技的基本問題交換意見。

仔細閱讀中國的聲明，我們只看到雙方對已經起草的條款重復表達各自意見，但很難發現任何能

改善目前僵局甚至可促進達成貿易協議的具體進展。

在會議期間，特朗普總統可能會利用近期疲弱的中國經濟數據來說服習主席同意貿易協議。

習主席則可以利用這個機會向特朗普總統表明，只要雙方都在繼續積極進行貿易談判，將利好美

國股市，從而有助於特朗普總統的競選活動。

因此，即使習近平主席與美國總統特裏普真的在Ｇ２０的周邊會議見面，我預計見面的結果

並不會對中美貿易、科技戰產生實質性的改變。

我相信在談判中最難的是，美方要求中國在科技、國企改革等層面作出法律上的修改。然而

對中國而言，這等於逼逼中國的主權。另一方面，中國將對美國詳述中國制造的技術設備沒有安

全問題，當然我不認為美國會接受這種說法。



＊假設Ｇ２０沒有習特會，那麼後果會如何？＊



假若在Ｇ２０沒有習特會，一個好的結果是雙方都不發聲明亦不承諾任何事情，現行的關稅

應該不會有變化，即不增也不減。但是悲觀一點的結果可能是，中國把美國公司納入不可靠的實

體清單，這應會引起美國對中國剩余約３０００億美元的商品開征２５％的關稅。



＊資產市場已反映了利好消息＊



所以即使在Ｇ２０峰會期間發生習特會，這對資產市場來說是一個短暫的利好因素。不過除

非任何一方作出一些有意義的讓步，否則任何談判都不會帶來任何改變。



＊人民幣已經反映了這個好消息＊



６月２１日，美元兌人民幣已從２０日的６﹒９０區間走到６﹒８４區間。市場已經積極反

映即將到來的Ｇ２０習特會。但是，若在Ｇ２０沒有發生習特會，那麼美元兌人民幣匯率會重返

６﹒９０區間。《ＩＮＧ銀行大中華經濟師 彭藹嬈》

