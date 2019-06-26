建行平保收復失地，港股收升３６點報２８２２１，二萬八失而復得

《經濟通通訊社２６日專訊》隔晚（２５日）美國科技股受壓拖累美股急回，連帶拖累騰訊

（００７００）等科技股低開，港股今早低開１３９點後，內銀股繼續受私募基金「中金國瑞」

突清算事件影響，大部分內銀仍未擺脫弱勢，港股跌幅一度最多擴至２００點兼失守二萬八，低

見２７９８５點。不過，隨著建行（００９３９）及平保（０２３１８）等重磅股有資金追捧，

港股隨即挽回劣勢，並再度重上二萬八關，午後更最多倒升８２點，全日高見２８２６７點，最

終全日升幅收窄至３６點或０﹒１３％，報２８２２１點。全日成交僅６４８﹒３５億元，較上

日減少２１﹒３％。

國企指數報１０７６６，升２３點或０﹒２２％。

Ａ股偏軟，上證指數報２９７６，跌５點；深成指報９１２２，軟４點，兩市成交僅

３９１７億元人民幣，按日大減２３﹒７％。



＊石藥中生製藥領漲藍籌，騰訊一度最多急挫近２％＊



醫藥股今日普遍反彈，石藥（０１０９３）急升３﹒４９％，報１２﹒４６元。中生製藥

（０１１７７）漲２﹒８１％，報８﹒０４元，兩者皆為升幅最大藍籌。復星醫藥

（０２１９６）旗下子公司擬斥資逾７億人幣，收購麻醉藥供應商，復藥全日揚５﹒２９％，報

２３﹒９元。藥明康德（０２３５９）走高３﹒９８％，報６６﹒５５元。康哲藥業

（００８６７）漲３﹒９２％，報６﹒９０元。四環醫藥（００４６０）升２﹒８９％，報

１﹒７８元。

手機設備股個別發展，舜宇（０２３８２）連跌三日累挫半成後，今反彈２﹒１６％，報

７８﹒１５元。瑞聲（０２０１８）窄幅升０﹒７％，報４３元。比亞迪電子（００２８５）走

高０﹒７５％，報１０﹒８元。通達（００６９８）逆市挫１﹒６７％，報０﹒５９元。富智康

（０２０３８）走低２﹒３％，報０﹒８５元。

重磅股受捧，港交所（００３８８）升０﹒３７％，報２７３﹒２元。騰訊一度最多急挫

１﹒８３％，低見３４３元，最終全日跌幅收窄至０﹒１１％，報３４９元。中移動

（００９４１）升０﹒１４％，報７０﹒３元。友邦（０１２９９）揚０﹒２４％，報８２﹒６

元。



＊招行昨瀉７％後反彈，減息憧憬降溫新地領跌藍籌＊



部分中資金融股收復失地，建行反彈０﹒９２％，報６﹒５７元。招行（０３９６８）昨日

急挫逾７％後，今窄幅倒升０﹒３９％，報３８﹒６５元。中行（０３９８８）漲０﹒６２％，

報３﹒２５元。民行（０１９８８）升０﹒７５％，報５﹒４元。工行（０１３９８）軟

０﹒１８％，報５﹒６元。內險股方面，平保揚０﹒６５％，報９３﹒２５元。新華保險

（０１３３６）漲０﹒８％，報３７﹒９元。太平（００９６６）窄幅升０﹒４９％，報

２０﹒４５元。國壽（０２６２８）跌０﹒８４％，報１８﹒９２元。

受累減息憧憬降溫，本地地產股普遍捱沽，新地（０００１６）回吐１﹒７２％，報

１３１﹒４元，為表現最差藍籌。恆地（０００１２）跌１﹒３９％，報４２﹒４５元。九置（

０１９９７）挫１﹒０６％，報５５﹒７５元。信置（０００８３）軟１﹒０５％，報

１３﹒２元。新世界（０００１７）走低０﹒９８％，報１２﹒１８元。



＊東風領漲車股國指股，波司登無懼再被狙擊升２％＊



內房股亦告受壓，潤地（０１１０９）跌１﹒０１％，報３４﹒１５元。恆大

（０３３３３）走低１﹒３８％，報２１﹒５元。碧桂園（０２００７）軟０﹒５１％，報

１１﹒７６元。新城發展（０１０３０）跌０﹒５８％，報１０﹒２６元。中海外

（００６８８）軟０﹒１８％，報２７﹒５５元。

內需股方面，安踏（０２０２０）逆市挫４﹒０８％，報５２﹒８５元，為跌幅最大國指股

。東風（００４８９）則一支獨秀領漲其他汽車股，全日急升４﹒６３％，報６﹒３３元，為升

幅最大國指股。比亞迪（０１２１１）跌１﹒４９％，報４６﹒２元。李寧（０２３３１）昨日

飆１８﹒３３％後，今回吐１﹒１１％，報１７﹒８８元。波司登（０３９９８）再遭沽空機構

博力達思出報告反擊，重申該股價值為零，惟該股今日中午公布的業績亮麗，全年多賺逾五成九

，至９﹒８億人幣，績後無懼再遭狙擊，全日升２﹒０１％，報２﹒０３元。（ｔｔ）

