【移交逃犯】梁美芬會議廳外高呼：我是中國人，不能受辱

《經濟通通訊社２６日專訊》公民黨郭榮鏗在立法會會議發言期間，以「奴隸」形容經民聯

梁美芬，被立法會主席梁君彥逐出會議廳。面對公民黨郭榮鏗拒絕收回其「奴隸」言論，梁美芬

在會議廳外高呼：「我是中國人，不能受辱」以示抗議，斥郭榮鏗的言論屬人身攻擊，違反議事

廳內文明議政的文化。

她指社會本期望議事廳內是客觀理性地議政，遺憾現時出現冒犯性的言論，會保留追究的權

利。

梁美芬又表示，處理問題時應考慮國家面對的國際壓力，指建制派採用的漸進方式是最適合

處理一國兩制問題。（ｈｍ）

