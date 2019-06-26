《經濟通通訊社２６日專訊》公民黨郭榮鏗在立法會會議發言期間，以「奴隸」形容經民聯
梁美芬，被立法會主席梁君彥逐出會議廳。面對公民黨郭榮鏗拒絕收回其「奴隸」言論，梁美芬
在會議廳外高呼：「我是中國人，不能受辱」以示抗議，斥郭榮鏗的言論屬人身攻擊，違反議事
廳內文明議政的文化。
她指社會本期望議事廳內是客觀理性地議政，遺憾現時出現冒犯性的言論，會保留追究的權
利。
梁美芬又表示，處理問題時應考慮國家面對的國際壓力，指建制派採用的漸進方式是最適合
處理一國兩制問題。（ｈｍ）
26/06/2019 18:09
【移交逃犯】梁美芬會議廳外高呼：我是中國人，不能受辱
《經濟通通訊社２６日專訊》公民黨郭榮鏗在立法會會議發言期間，以「奴隸」形容經民聯
梁美芬，被立法會主席梁君彥逐出會議廳。面對公民黨郭榮鏗拒絕收回其「奴隸」言論，梁美芬
在會議廳外高呼：「我是中國人，不能受辱」以示抗議，斥郭榮鏗的言論屬人身攻擊，違反議事
廳內文明議政的文化。
她指社會本期望議事廳內是客觀理性地議政，遺憾現時出現冒犯性的言論，會保留追究的權
利。
梁美芬又表示，處理問題時應考慮國家面對的國際壓力，指建制派採用的漸進方式是最適合
處理一國兩制問題。（ｈｍ）
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