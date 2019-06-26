【煲呔涉貪】林卓廷指上訴得直不代表不需申報，促盡快修防賄條例

《經濟通通訊社２６日專訊》前行政長官曾蔭權就公職人員行為失當罪終極上訴得直。民主

黨議員林卓廷指前曾蔭權上訴得直，原因在於原審法官對陪審團的指引不足，並不代表公職人員

不需申報利益衝突，亦應盡量避免利益衝突，以免瓜田李下。

林卓廷指多任特首都曾表明會修訂《防止賄賂條例》，將特首納入條例涵蓋範圍，政府一直

拖延造成法律漏洞。政府應盡快修訂《防止賄賂條例》，堵塞制度缺失。（ｈｍ）（ｚｚ）

