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26/06/2019 14:36

【煲呔涉貪】林卓廷指上訴得直不代表不需申報，促盡快修防賄條例

　　《經濟通通訊社２６日專訊》前行政長官曾蔭權就公職人員行為失當罪終極上訴得直。民主
黨議員林卓廷指前曾蔭權上訴得直，原因在於原審法官對陪審團的指引不足，並不代表公職人員
不需申報利益衝突，亦應盡量避免利益衝突，以免瓜田李下。
　　林卓廷指多任特首都曾表明會修訂《防止賄賂條例》，將特首納入條例涵蓋範圍，政府一直
拖延造成法律漏洞。政府應盡快修訂《防止賄賂條例》，堵塞制度缺失。（ｈｍ）（ｚｚ）

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