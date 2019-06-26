【煲呔涉貪】曾蔭權：感謝終院判我勝訴，不枉當日堅持信念

《經濟通通訊社２６日專訊》前行政長官曾蔭權就公職人員行為失當罪終極上訴得直。曾蔭

權透過前任行政長官辦公室發出公開信，表示七年纏訟，終於完結，內心滿溢感恩，又感謝終審

法院判他勝訴，亦不枉他當日堅持信念，同時多謝家人、朋友、前同事、神師、教友，還有成千

上萬支持和關懷他的香港市民。

以下為公開信全文：７年纏訟，終於完結，內心滿溢感恩。



去年我向終審法院提出上訴前，確曾經過一番掙扎。畢竟７年多的刑事調查，法庭公開審訊

多達５次，歷時七十多天。服刑８個月，訴訟幾耗盡我夫婦終身積蓄，令我和家人受盡折磨，心

力交瘁，但我抱著兩個信念，不管怎樣都要走下去。



首先，內子勉勵我堅持到底，讓法庭還我應有的清白；再者，我很擔心履行公務，在不涉貪

腐的情況下遺漏申報利益，往往會被列作刑事罪行，若我入罪此案成為先例，刑事化便會被擴大

和成為往後的法律依據，這樣只怕公職人員會為了過分的避嫌而不再積極參與決策，導致施政失

效。



很感謝終審法院判我勝訴，亦不枉我當日堅持信念。



７年多以來，可幸得到家人的信任，時窮路困之處，我們互相緊靠。我的許多前同事和朋友

，向我和家人伸出援手。夜永星沉之際，我的神師緊緊地攙扶我，走過這一路艱辛。



許多香港市民不時送上支持和鼓勵，我的法律團隊為我努力不懈的抗辯。人性中的善良、正

義、崇高，助我跨越這段莫大的逆境。



這些日子使我明白真正的心安，唯以謙卑的心境經歷火爐鍛煉而得；最後的理直，復以堅毅

的步履穿越陰森的幽谷方至。未來我和內子、家人，渴望重過平凡的生活，繼續在屬靈路上追尋

幸福和安寧，早晚禱告願香港明天會更好。



我想再次多謝家人，朋友，前同事，神師，教友，還有成千上萬支持和關懷我的香港市民，

無言感激。（ｆｗ）（ｚｚ）

