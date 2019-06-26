【移交逃犯】泛民斥建制派縱容特首漠視民意，致今日社會撕裂局面

《經濟通通訊社２６日專訊》立法會展開休會辯論，討論目前香港社會形勢。公共專業聯盟

莫乃光指責建制派為跟隨中央路線，出賣香港。他認為，政府如想社會回復正常，應該先回應市

民的五項訴求，解決目前根本的問題，才能緩和社會撕裂。

公民黨郭家麒指，政府及建制派應早知推修訂《逃犯條例》會破壞香港穩定，但仍容許林鄭

月娥在６月９日逾１００萬市民上街遊行後無視民意，強推《逃犯條例》修訂，是「明知撕裂而

行之」。他亦質疑張華峰為何現在才提出休會辯論，討論如何解決社會撕裂。（ｈｍ）（ｚｚ）

