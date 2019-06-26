【峯搶手機】周五舉行之譴責許智峯議案調查委員會閉門會議改期

《經濟通通訊社２６日專訊》立法會秘書處發通告，根據《議事規則》第４９Ｂ（２Ａ）條

就譴責許智峯議員的議案成立的調查委員會原定本星期五（２８日）上午８時３０分舉行的閉門

會議，現已改期。

秘書處未有公布改期後的會議日期。（ｆｗ）（ｚｚ）

