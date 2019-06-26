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26/06/2019 17:24

【移交逃犯】梁美芬指郭榮鏗「奴隸」之說侮辱，梁君彥暫停會議

　　《經濟通通訊社２６日專訊》立法會正辯論經民聯張華峰提出有關修訂《逃犯條例》的休會
辯論。其中公民黨郭榮鏗在發言期間，形容經民聯梁美芬曾稱自己向政府屢提意見但不被理會如
同「奴隸」，亦批評建制派是「奴才」。梁美芬對此感到不滿，向立法會主席梁君彥提出規程問
題要求郭榮鏗澄清，郭榮鏗表示不會收回言論，梁美芬在座位上繼續表達不滿，梁君彥遂暫停會
議。（ｃｗ）（ｚｚ）

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