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26/06/2019 10:59

【移交逃犯】逾千市民遊行至１９個領事館，冀國際關注香港情況

　　《經濟通通訊社２６日專訊》大批市民響應網上號召，在今早遊行至１９個駐港領事館遞交
請願信，希望在大阪Ｇ２０峰會前夕，促使國際關注香港的情況。
　　不少市民都有戴上口罩，身穿白色或黑色上衣，手持各種語言的自製標語，沒有叫口號，秩
序大致良好。他們先到美國駐港澳總領事館、歐盟駐港澳辦事處及英國駐港總領事館，其後會分
成３隊，分別前往其他位於中環、灣仔及銅鑼灣的駐港總領事館。（ｃｗ）（ｚｚ）

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