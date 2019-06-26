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26/06/2019 11:19

【移交逃犯】民主派促梁君彥傳召官員到立法會說明是否撤回修訂

　　《經濟通通訊社２６日專訊》立法會今日召開大會。多名民主派議員在開會前，以議事規則
第６４條提出規程問題，要求立法會主席梁君彥傳召官員到立法會說明是否撤回修訂《逃犯條例
》。他們指出，在立法會的議事規則中，只有「撤回」和「押後」法案，並無政府所言的「暫緩
」，希望相關官員到立法會明確交代。
　　梁君彥回應指，政府已撤回了修例的二讀預告，所以有關法案不在議程上，現時不會繼續討
論。（ｃｗ）（ｚｚ）

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