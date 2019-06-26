《經濟通通訊社２６日專訊》保護海濱聯盟數名成員與立法會議員朱凱迪、區諾軒及許智峯
，今早於政府總部門外示威，反對將中環海濱長廊中一段１５０米長用地劃作軍事用地。
保護海濱聯盟呼籲政府還海濱於民，撤回議案，亦呼籲建制派議員支持由民主派議員提出的
廢除議案動議。
區諾軒將於今天的立法會大會上，動議廢除由保安局提交，將海濱劃作軍事用地的五條的法
案，而朱凱迪則動議將附屬法例生效日期押後。（ｈｍ）（ｚｚ）
26/06/2019 11:35
【香港政情】保護海濱聯盟政總外示威，籲立會廢「海濱送中」議案
《經濟通通訊社２６日專訊》保護海濱聯盟數名成員與立法會議員朱凱迪、區諾軒及許智峯
，今早於政府總部門外示威，反對將中環海濱長廊中一段１５０米長用地劃作軍事用地。
保護海濱聯盟呼籲政府還海濱於民，撤回議案，亦呼籲建制派議員支持由民主派議員提出的
廢除議案動議。
區諾軒將於今天的立法會大會上，動議廢除由保安局提交，將海濱劃作軍事用地的五條的法
案，而朱凱迪則動議將附屬法例生效日期押後。（ｈｍ）（ｚｚ）
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