【移交逃犯】郭家麒批政府毫無管治意欲，促政府日內釐清撤回字眼

《經濟通通訊社２６日專訊》政府日前宣布「暫緩」《逃犯條例》的修訂工作。公民黨郭家

麒指根據議事規則，並沒有「暫緩」法例的做法，只能「押後」或「撤回」法案，批評政府視議

事規則為無物，認為繼續採取「語言偽術」只會造成管治困局，亦令香港在國際上蒙羞。他促請

政府在今日內釐清撤回修例的字眼。

他亦批評今日保安局局長李家超在立法會的表現，令議員及公眾感覺政府已經毫無管治意欲

，形容政府現時面對的局面是咎由自取。（ｈｍ）（ｚｚ）

