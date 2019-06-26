  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/06/2019 13:21

【香港政情】陳建波向政府建議於財委會議程抽走中人工島研究撥款

　　《經濟通通訊社２６日專訊》財委會主席陳建波指會向政府建議，抽走人工島研究撥款的議
程，期望民主派議員承諾會合理審議餘下的４３項民生項目。
　　陳建波指民主派一直提出要求，但沒有作出過承諾，而財委會的議程都是討論民生工作，而
非政治。民主派議員應合理審議財委會的項目，否則令人懷疑民主派是否不希望展開民生工作。
　　陳建波又呼籲民主派與他直接對話協商，不要隔空對話。他期望可以在休會前盡力完成財委
會４３項議程，如有加會的需要，亦望民主派可盡力配合。（ｈｍ）（ｚｚ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
FOCUS26/06/2019
【FOCUS】鮑叔再暗寸侵侵 美股或施壓減息「Timing」
生財有道26/06/2019
估值平 項目豐 銀娛值得再落注
生財有道26/06/2019
擴品牌攻華南 大家樂鑊氣夠
剖析天下26/06/2019
政經施壓挾聯儲局減息 年內要減三次？
剖析天下26/06/2019
澳洲內憂外患 增長神話或終結
國際動態26/06/2019
特朗普擬退出 美日安保條約
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【DIVA Channel】賞 香港港麗酒店 Lillet French Chic Summer下午茶

【DIVA Channel Fans 獨家優先睇】 Calzedonia & Intimissimi FW19 Fashion Preview及送$500現金禮券

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金