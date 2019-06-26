《經濟通通訊社２６日專訊》財委會主席陳建波指會向政府建議，抽走人工島研究撥款的議
程，期望民主派議員承諾會合理審議餘下的４３項民生項目。
陳建波指民主派一直提出要求，但沒有作出過承諾，而財委會的議程都是討論民生工作，而
非政治。民主派議員應合理審議財委會的項目，否則令人懷疑民主派是否不希望展開民生工作。
陳建波又呼籲民主派與他直接對話協商，不要隔空對話。他期望可以在休會前盡力完成財委
會４３項議程，如有加會的需要，亦望民主派可盡力配合。（ｈｍ）（ｚｚ）
26/06/2019 13:21
【香港政情】陳建波向政府建議於財委會議程抽走中人工島研究撥款
《經濟通通訊社２６日專訊》財委會主席陳建波指會向政府建議，抽走人工島研究撥款的議
程，期望民主派議員承諾會合理審議餘下的４３項民生項目。
陳建波指民主派一直提出要求，但沒有作出過承諾，而財委會的議程都是討論民生工作，而
非政治。民主派議員應合理審議財委會的項目，否則令人懷疑民主派是否不希望展開民生工作。
陳建波又呼籲民主派與他直接對話協商，不要隔空對話。他期望可以在休會前盡力完成財委
會４３項議程，如有加會的需要，亦望民主派可盡力配合。（ｈｍ）（ｚｚ）
|FOCUS26/06/2019
【FOCUS】鮑叔再暗寸侵侵 美股或施壓減息「Timing」
|生財有道26/06/2019
估值平 項目豐 銀娛值得再落注
|生財有道26/06/2019
擴品牌攻華南 大家樂鑊氣夠
|剖析天下26/06/2019
政經施壓挾聯儲局減息 年內要減三次？
|剖析天下26/06/2019
澳洲內憂外患 增長神話或終結
|國際動態26/06/2019
特朗普擬退出 美日安保條約
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰