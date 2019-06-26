【香港政情】陳建波向政府建議於財委會議程抽走中人工島研究撥款

《經濟通通訊社２６日專訊》財委會主席陳建波指會向政府建議，抽走人工島研究撥款的議

程，期望民主派議員承諾會合理審議餘下的４３項民生項目。

陳建波指民主派一直提出要求，但沒有作出過承諾，而財委會的議程都是討論民生工作，而

非政治。民主派議員應合理審議財委會的項目，否則令人懷疑民主派是否不希望展開民生工作。

陳建波又呼籲民主派與他直接對話協商，不要隔空對話。他期望可以在休會前盡力完成財委

會４３項議程，如有加會的需要，亦望民主派可盡力配合。（ｈｍ）（ｚｚ）

