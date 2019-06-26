【移交逃犯】張華峰提休會辯論令社會恢復穩定措施，主席停會處理

《經濟通通訊社２６日專訊》立法會今日召開大會，經民聯張華峰在口頭質詢環節完結後，

隨即提出休會辯論。他指，修訂《逃犯條例》的爭議持續，即使在特首林鄭月娥道歉後，社會氣

氛仍相當嚴峻，因此希望提出休會辯論，討論如何令社會恢復穩定平和，讓社會重新出發。立法

會主席梁君彥暫停會議處理。（ｃｗ）（ｚｚ）

