《經濟通通訊社２６日專訊》立法會今日召開大會，經民聯張華峰在口頭質詢環節完結後，
隨即提出休會辯論。他指，修訂《逃犯條例》的爭議持續，即使在特首林鄭月娥道歉後，社會氣
氛仍相當嚴峻，因此希望提出休會辯論，討論如何令社會恢復穩定平和，讓社會重新出發。立法
會主席梁君彥暫停會議處理。（ｃｗ）（ｚｚ）
26/06/2019 13:28
【移交逃犯】張華峰提休會辯論令社會恢復穩定措施，主席停會處理
《經濟通通訊社２６日專訊》立法會今日召開大會，經民聯張華峰在口頭質詢環節完結後，
隨即提出休會辯論。他指，修訂《逃犯條例》的爭議持續，即使在特首林鄭月娥道歉後，社會氣
氛仍相當嚴峻，因此希望提出休會辯論，討論如何令社會恢復穩定平和，讓社會重新出發。立法
會主席梁君彥暫停會議處理。（ｃｗ）（ｚｚ）
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