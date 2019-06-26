《鍾之日記》清倉減持嚇一跳，Ａ場受累兩連跌

《鍾之日記》６月２６日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



「習特會」本周在Ｇ２０峰會期間舉行，消息指美國願意暫停對下一輪３０００億美元的中

國商品加徵關稅，而北京和華盛頓正為恢復兩國的貿易談判作準備。不過，美銀美林調查顯示，

三分二的投資者認為，中美不會達成貿易協議，但也不會加關稅。中美很大可能只是藉Ｇ２０峰

會聚一聚。

隔晚（２５日）美國科技股受壓拖累美股急回，連帶拖累騰訊（００７００）等科技股低開

，港股今早低開１３９點後，跌幅一度最多擴至２００點兼失守二萬八，低見２７９８５點。不

過，隨著建行（００９３９）及平保（０２３１８）等重磅股有資金追捧，港股隨即挽回劣勢，

並再度重上二萬八關，最終全日收升３６點或０﹒１３％，報２８２２１點。不過，全日成交僅

６４８億元，較上日減少２１﹒３％。



＊Ａ場縮量收跌＊



中信証券擬在半年內清倉中信建投（滬：６０１０６６）Ａ股，震驚財經界，觸發市場對券

商板塊高估值泡沫的擔憂。受累券商板塊大挫，滬市全日保持下跌，滬指收跌０﹒１９％，連跌

２日，報２９７６﹒２８點。深市方面，由於華為、５Ｇ等概念向上，深成指全日升跌交替，最

終升０﹒０５％，創業板指則升０﹒４１％。

值得留意的是兩市成交急速收縮，全日成交額僅３９１７億元人民幣，按日大減２４％，外

資全日則通過陸股通流出Ａ股１２﹒１２億元。



＊信証盡沽或是Ａ場券商泡沫壓頂先兆＊



在Ａ股上市一年的中信建投（０６０６６）（滬：６０１０６６），其首批限售股於上周四

（２０日）解禁，當時股價亦無出現異動，惟公司突然宣布，主要股東中信証券（０６０３０）

清倉減持，擬在６個月內通過大宗交易方式減持全部４﹒２７億股Ａ股，該等股份佔公司總股本

比例５﹒５８％，是信証在中信建投上市前獲得的股份。

中信建投Ａ股昨日收市價為２６﹒４８元人民幣，較發行價高出３﹒８９倍，令公司總市值

超２０００億元人民幣，中信証券看來十分滿意在中信建投上的收益，所以現階段離場走人，套

現金額超過百億元人民幣。

中信建投Ａ股今日開市即跌停，報２３﹒８３元，Ｈ股則跟隨跌１﹒４％，目前Ａ股對Ｈ股

呈近３﹒７倍的溢價，ＡＨ股估值差異仍十分巨大。信証今日則升１﹒５％。

值得留意的是，中信建投股價上市後保持大幅波動，一直被財經界批評被高估。在三個月前

，華泰證券罕見發出一篇評級為「賣出」的研究報告，直指中信建投當時的總市值顯著高於其淨

資產、營收和淨利潤絕對指標和相對指標排名位置，被明顯高估呼籲賣出。

連券商同業都決定沽貨走人，觸發了市場對券商Ａ股板塊泡沫過高的重視，甚至擔憂信証此

舉將令泡沫爆發。惟消息對Ｈ股中資券商板塊刺激不大，廣發証券（０１７７６）升２﹒６％，

海通證券（０６８３７）升０﹒９％，中國銀河（０６８８１）升０﹒７％，招商證券

（０６０９９）則跌０﹒７％。



＊內銀股獲吸納，惠譽升招行評級＊



３間中資銀行－－招商銀行（０３９６８）、交通銀行（０３３２８）及浦發銀行

（滬：６０００００）有可能遭美國政府制裁，報道指美國法官裁定３間銀行試圖拒絕遵守就違

反北韓制裁的傳召令，與當地銀行有業務來往。雖然三家銀行已分別對外強調，沒有因涉嫌違反

任何制裁法律而遭受相關調查；中國外交部亦為三家銀行發聲，反對美方長臂管轄。中國銀行業

協會首席法律顧問卜祥瑞直指，案件屬於美國典型的對中資銀行行使「長臂管轄權」，中資銀行

依法不應該履行美國法院的判決。

市場分析，考慮到三家銀行僅處於非常早期的配合調查階段，被美國制裁、切斷與美國金融

體系聯繫的可能性微乎其微。瑞信發報告稱，雖然制裁尚未成文，但這些負面消息在本周的「習

特會」前夕增加了不確定性，事件將成為縈繞中資銀行股的一塊陰雲。若風險蔓延至其他銀行，

將會影響中國的金融行業和整體經濟，全球基金可能出於風險控制和獲利回吐而拋售涉案的三家

銀行。該行偏愛建設銀行（００９３９）、中國銀行（０３９８８）和工商銀行（０１３９８）

等大型銀行。

另外，惠譽將招商銀行長期外幣發行人違約評級（ＩＤＲ）從「ＢＢＢ」上調至「ＢＢＢ＋

」，反映招行在零售特許經營方面的領先地位，加上在零售存款領域的市場佔有率持續高於同業

，其系統重要性有所增強。

內銀股經歷昨日大跌市後，資金今日趁低吸納。招行因疊加有合作的私募基金突然清算的消

息拖累，早段再多跌逾２％，但在收市前收復失地，招行倒升０﹒４％。交行則跌０﹒４％。

個別內銀股有追捧，青島銀行（０３８６６）漲４％，盛京銀行（０２０６６）升２﹒１％

，建設銀行升０﹒９％，中國銀行亦揚０﹒６％。



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