【駐京專電】北京大興機場西塔台交付使用，將擔負７０％指揮任務

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》北京大興國際機場西塔台２５日通過竣工

驗收並整體交付使用。西塔台被譽為「鳳凰之眼」，未來將擔負北京大興國際機場７０％以上的

飛機起降指揮任務。

西塔台是北京大興國際機場標誌性建築，高７０﹒３米，佔地面積２０００平方米，地上結

構２０層，地下結構１層，內部設有指揮中心、管制室、檢修環、講評室、設備間、ＵＰＳ間等

。

目前，西塔台正在進行系統安裝和調試工作，確保北京大興國際機場如期開航。

