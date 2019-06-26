《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２６日上海專電》中證監昨日公布，已按法定程序同意瀾起
科技科創板首次公開發行股票註冊。至此，瀾起科技成為第五家獲准科創板ＩＰＯ註冊的企業。
瀾起科技此次申請上市擬募集資金約２３億元人民幣，主要用於新一代內存接口芯片研發及
產業化項目、津逮服務器ＣＰＵ及其平台技術升級項目、人工智能芯片研發項目。
同日，上交所公布科創板股票上市委員會第９次審議會議結果，新光光電和利元亨雙雙過會
。
26/06/2019 08:31
【科創板】瀾起科技獲准註冊
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２６日上海專電》中證監昨日公布，已按法定程序同意瀾起
科技科創板首次公開發行股票註冊。至此，瀾起科技成為第五家獲准科創板ＩＰＯ註冊的企業。
瀾起科技此次申請上市擬募集資金約２３億元人民幣，主要用於新一代內存接口芯片研發及
產業化項目、津逮服務器ＣＰＵ及其平台技術升級項目、人工智能芯片研發項目。
同日，上交所公布科創板股票上市委員會第９次審議會議結果，新光光電和利元亨雙雙過會
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