【駐京專電】李克強：今年把工業生產許可證種類壓減一半以上

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》國務院召開全國深化「放管服」改革優化

營商環境電視電話會議。國務院總理李克強表示，堅定不移推進改革開放，把「放管服」改革、

優化營商環境作為促進「六穩」的重要舉措，更大激發市場主體活力、增強競爭力、釋放國內市

場巨大潛力，頂住下行壓力，保持經濟平穩運行，促進高質量發展。

李克強指出，政府管理和服務要行「簡約」之道，程序、要件等都要刪繁就簡、便民利企。

一是推動簡政放權向縱深發展。大力縮減市場准入負面清單。今年要把工業生產許可證種類再壓

減一半以上，中央層面再取消下放５０項以上行政許可。整治各類變相審批。深化「證照分離」

改革，企業註冊開辦時間減到５個工作日以內。抓好工程建設審批制度改革。協同推進「放管服

」改革和更大規模減稅降費，形成優化營商環境合力。

二是健全制度化監管規則，規範行政執法，對所有市場主體一視同仁，促進公平競爭、優勝

劣汰。推進「雙隨機、一公開」監管和信用監管、重點監管等結合，推行「互聯網＋監管」，健

全與新興產業相適應的包容審慎監管方式，對疫苗、藥品、特種設備、危險化學品等實行全覆蓋

嚴監管。推進社會信用體系建設和承諾制。

三是優化政府服務。打造全國政務服務「一張網」，在更大範圍內實現「一網通辦」、異地

可辦。水、氣、暖等公用事業要大力推行ＡＰＰ（應用程序）辦事、移動支付等。

