  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/06/2019 08:41

【駐京專電】李克強：今年把工業生產許可證種類壓減一半以上

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》國務院召開全國深化「放管服」改革優化
營商環境電視電話會議。國務院總理李克強表示，堅定不移推進改革開放，把「放管服」改革、
優化營商環境作為促進「六穩」的重要舉措，更大激發市場主體活力、增強競爭力、釋放國內市
場巨大潛力，頂住下行壓力，保持經濟平穩運行，促進高質量發展。
　　李克強指出，政府管理和服務要行「簡約」之道，程序、要件等都要刪繁就簡、便民利企。
一是推動簡政放權向縱深發展。大力縮減市場准入負面清單。今年要把工業生產許可證種類再壓
減一半以上，中央層面再取消下放５０項以上行政許可。整治各類變相審批。深化「證照分離」
改革，企業註冊開辦時間減到５個工作日以內。抓好工程建設審批制度改革。協同推進「放管服
」改革和更大規模減稅降費，形成優化營商環境合力。
　　二是健全制度化監管規則，規範行政執法，對所有市場主體一視同仁，促進公平競爭、優勝
劣汰。推進「雙隨機、一公開」監管和信用監管、重點監管等結合，推行「互聯網＋監管」，健
全與新興產業相適應的包容審慎監管方式，對疫苗、藥品、特種設備、危險化學品等實行全覆蓋
嚴監管。推進社會信用體系建設和承諾制。
　　三是優化政府服務。打造全國政務服務「一張網」，在更大範圍內實現「一網通辦」、異地
可辦。水、氣、暖等公用事業要大力推行ＡＰＰ（應用程序）辦事、移動支付等。

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態26/06/2019
特朗普擬退出 美日安保條約
生財有道25/06/2019
【全球最貴】中環連續四年蟬聯世界最貴寫字樓 每年呎租逾2500元
樓市「胡」言25/06/2019
寬鬆政策又嚟過 上車路又再遠嗎？
中國故事25/06/2019
【華為之道三之一】「顧客夢想」成核心價值 研發重培養用戶習慣
FOCUS25/06/2019
【FOCUS】中港拆息走勢迥異 「信用大鍋飯」恐難改緊縮趨勢
生財有道25/06/2019
《開市Good Morning》朱紅：建行下周除淨只宜短炒
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【DIVA Channel】賞 香港港麗酒店 Lillet French Chic Summer下午茶

【DIVA Channel Fans 獨家優先睇】 Calzedonia & Intimissimi FW19 Fashion Preview及送$500現金禮券

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金