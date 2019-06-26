《經濟通通訊社２６日專訊》拱北海關周二（２５日）發布數據顯示，今年首五個月，經港
珠澳大橋口岸進出口貨物總值達１４５﹒６億元人民幣，貨運量為９﹒９萬噸。
拱北海關港珠澳大橋口岸綜合業務一科科長曾宇彥指，目前大橋口岸已實現廣東陸路快速通
關模式，貨物無須到場即可通過「單一窗口」提前申報，配套「一站式」卡口系統，對無須查驗
的貨物自動抬槓放行，做到隨到隨檢。（ａｃ）
26/06/2019 09:08
【大灣區】拱北海關：首五月經港珠澳大橋進出口貨運量近１０萬噸
《經濟通通訊社２６日專訊》拱北海關周二（２５日）發布數據顯示，今年首五個月，經港
珠澳大橋口岸進出口貨物總值達１４５﹒６億元人民幣，貨運量為９﹒９萬噸。
拱北海關港珠澳大橋口岸綜合業務一科科長曾宇彥指，目前大橋口岸已實現廣東陸路快速通
關模式，貨物無須到場即可通過「單一窗口」提前申報，配套「一站式」卡口系統，對無須查驗
的貨物自動抬槓放行，做到隨到隨檢。（ａｃ）
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