【大灣區】拱北海關：首五月經港珠澳大橋進出口貨運量近１０萬噸

《經濟通通訊社２６日專訊》拱北海關周二（２５日）發布數據顯示，今年首五個月，經港

珠澳大橋口岸進出口貨物總值達１４５﹒６億元人民幣，貨運量為９﹒９萬噸。

拱北海關港珠澳大橋口岸綜合業務一科科長曾宇彥指，目前大橋口岸已實現廣東陸路快速通

關模式，貨物無須到場即可通過「單一窗口」提前申報，配套「一站式」卡口系統，對無須查驗

的貨物自動抬槓放行，做到隨到隨檢。（ａｃ）

