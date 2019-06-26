【大灣區】粵港澳２１家傳媒成立大灣區廣電聯盟

《經濟通通訊社２６日專訊》粵港澳大灣區廣電聯盟周二（２５日）在廣州舉行成立儀式，

廣東省委常委、宣傳部部長傅華，香港中聯辦副主任盧新寧等出席活動。

聯盟由廣東廣播電視台發起，聯合粵港澳三地２１家廣電機構組建成立，其中包括港澳廣電

媒體１０家。聯盟成員將透過優勢互補、平等合作，利用各自平台的資源，在節目交流、新聞資

訊報道、節目合作等方面，進行戰略合作。（ａｃ）

