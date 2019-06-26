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26/06/2019 09:42

【聚焦人幣】瑞銀：若中美貿戰進一步升級，料人幣年底貶至７﹒２

　　《經濟通通訊社２６日專訊》瑞銀亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤發表最新報告
指出，中國經常帳逆差擴大和貨幣政策進一步放鬆可能給人民幣匯率帶來更大的貶值壓力，但認
為人行會通過對匯率中間價進行逆周期調節和加強對資本外流管控的方式管理人民幣匯率。如果
中美貿易摩擦進一步升級，預計２０１９年底人民幣對美元匯率會小幅貶至７﹒２，２０２０年
進一步貶至７﹒３。
　　報告中並指，若中美貿易摩擦進一步升級，預計人行會投放更多流動性，年內至少再降準
２００個基點，並有可能下調基準貸款利率５０個基點。這可能推動２０１９年底和２０２０年
的整體信貸增長加快至１３％。預計政策寬鬆加碼應能部分抵消美國加徵關稅和科技限制帶來的
負面拖累，幫助２０１９年ＧＤＰ增速企穩在５﹒８％、２０２０年增速企穩於５﹒５％。
　　瑞銀估算，美國對２７００億美元中國出口加徵２５％的關稅可能會額外拖累未來１２個月
ＧＤＰ增速８０個基點以上，這反映了加徵關稅對出口的直接衝擊，以及對消費和投資的負面間
接乘數效應，且對經濟最大的衝擊可能集中在三四季度。
　　相比之下，美國限制對華為的科技出口的負面影響更難量化，但估算這對未來幾個季度經濟
增長的額外拖累可能超過４０個基點。因此，如果貿易摩擦進一步升級，預計２０１９年和
２０２０年以美元計出口可能分別下跌８％和９％，進口分別下跌６﹒５％和８％。（ｗｌ）

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