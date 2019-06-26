《股林淘金－林家亨》美國減息迫近眉睫？

《股林淘金》直至到上周四（２０日），美國２年期債息回落至１﹒７１６厘，是１９個月

以來最低水平。１０年期及３０年期債息跌至１﹒９９厘及２﹒４９厘，是３１個月以來的低位

。昨天（２５日）略有回升，２年期債息升回１﹒７３３厘，１０年期和３０年期債息分別為２

﹒０１２和２﹒５３５厘。有外電傳媒指稱美國今次可能需要減息３次，有本地分析員聲稱７月

份減息的機會是１００％，並會一次過減息半厘，事情是否真的如此逼在眉睫，非要快速減息不

可？

曾幾何時，才今年１月份，大部分傳媒及市場共識是今年還要加息兩次（筆者在２０１９開

年第一日便堅稱今年美國加息機會等於零…），現時半年未夠主流傳媒卻要調轉槍頭認為要減息

３次，而且還要立即減？市場上對宏觀經濟態度轉變之快，令人難以置信。

我們需要明白美國聯儲局的運作機制，才能明白減息是否逼在眉睫。聯儲局之法定權力是美

國國會賦予的，聯儲局的理事們及委任是美國總統提請任命，經國會投票作通過，理事的委任期

是１４年，局長是４年（局長本身的理事地位亦有１４年委任期），而國會賦予聯儲局的兩大目

標任命依優先次序如下：



（一）利率之調控應以利於美國最佳就業環境為主。

（二）盡量維持一個較平穩的利率環境。



＊美國失業率處半世紀低位＊



回看過去半世紀５０年來，美國的失業率最高是１９８２年的１０﹒８％，２００８年金融

海嘯最高也達１０％，１９６６年６月份時曾低至３﹒５％，現在是３﹒６％，是過去４９年以

來最低的。根據美國以往一般大學的經濟課本認為，３﹒８％失業率其實已達到全民就業率。因

為適齡工作人口之中，有部分人是會因搬遷、再教育、有病患、公司部門短暫停頓、或個人原因

而暫停工作等因素。故此，現階段國會要求的：盡量製造良好的就業環境，其實已經達到，再用

減息去刺激此一目標並不是一個良好理由。

而美國在上年１２月才作加息，現今若聯儲局又急速減息，已經違背了美國國會賦予聯儲局

權限的第二個目標：「保持較穩定的利率環境」。顯而易見，現今的減息目的似是由政治觸發而

來，美國總統特朗普的非經濟性要求明顯凌駕了聯儲局的獨立性。要知道，在特朗普２０１６年

上任前的８個年頭，都是民主黨奧巴馬任總統的，期內委任的理事及經聯儲局局長肯首的聯儲局

分局總裁等，不乏民主黨派人事，若期望他們全體傾向支持共和黨特朗普的減息要求，似乎並不

合乎邏輯。

歷史上當然也有聯儲局在加息周期完後，短短７個月又再減息的事情，那是２０００年科網

股爆破的時候，納指在短短２個月時間暴跌了４成，聯儲局被逼減息是情有可原的，而當時的失

業率是４％。但上星期的美股標普５００指數，才剛創了新高紀錄，失業率又是近４９年來低位

３﹒６％。前天公布的美國經濟數據表現不差，５月份二手房屋銷售折合年率銷量為５３４萬套

，超過市場預期５１９萬套，增長２﹒５％，比市場上原本預期會下跌０﹒４％為佳。５月份新

屋開工數亦勝預期，目前美國經濟狀況是需要聯儲局作逼切性的大幅減息嗎？恐怕不是。市場情

緒有時常被傳媒渲染帶領，由一極端走向另一極，唯在表面的背後，是否有真憑實證的理據支持

？是投資者值得三思的問題。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》

