《經濟通通訊社２６日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，
今日不開展逆回購操作，連續第三日停逆回購。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日零投放零回籠。（ａｃ）
26/06/2019 09:14
【人行收水】人行連續第三日不開展逆回購，續零投放零回籠
《經濟通通訊社２６日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，
今日不開展逆回購操作，連續第三日停逆回購。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日零投放零回籠。（ａｃ）
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