  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/06/2019 10:14

【華為風波】英特爾等晶片商繞過美國禁令，向華為售境外生產零件

　　《經濟通通訊社２６日專訊》據《紐約時報》報道，包括英特爾和美光科技等晶片廠商，找
到繞開美國對華為禁令的方法，即向華為提供在美國以外地區生產的零件。報道指，有關零件在
三星期前分批提供給華為，涉及數以百萬美元計，華為可繼續生產智能手機及伺服器等產品，英
特爾及美光拒絕就報道作出回應。
　　報道又指，美國政府已察覺到有關行為，但官員就事件看法出現分歧。美國商務部則重申將
華為加入實體清單，是防止違反國家安全或損害美國外交利益。（ｅｙ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態26/06/2019
特朗普擬退出 美日安保條約
生財有道25/06/2019
【全球最貴】中環連續四年蟬聯世界最貴寫字樓 每年呎租逾2500元
樓市「胡」言25/06/2019
寬鬆政策又嚟過 上車路又再遠嗎？
中國故事25/06/2019
【華為之道三之一】「顧客夢想」成核心價值 研發重培養用戶習慣
FOCUS25/06/2019
【FOCUS】中港拆息走勢迥異 「信用大鍋飯」恐難改緊縮趨勢
生財有道25/06/2019
《開市Good Morning》朱紅：建行下周除淨只宜短炒
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【DIVA Channel】賞 香港港麗酒店 Lillet French Chic Summer下午茶

【DIVA Channel Fans 獨家優先睇】 Calzedonia & Intimissimi FW19 Fashion Preview及送$500現金禮券

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金