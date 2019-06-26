《經濟通通訊社２６日專訊》據《紐約時報》報道，包括英特爾和美光科技等晶片廠商，找
到繞開美國對華為禁令的方法，即向華為提供在美國以外地區生產的零件。報道指，有關零件在
三星期前分批提供給華為，涉及數以百萬美元計，華為可繼續生產智能手機及伺服器等產品，英
特爾及美光拒絕就報道作出回應。
報道又指，美國政府已察覺到有關行為，但官員就事件看法出現分歧。美國商務部則重申將
華為加入實體清單，是防止違反國家安全或損害美國外交利益。（ｅｙ）
26/06/2019 10:14
【華為風波】英特爾等晶片商繞過美國禁令，向華為售境外生產零件
《經濟通通訊社２６日專訊》據《紐約時報》報道，包括英特爾和美光科技等晶片廠商，找
到繞開美國對華為禁令的方法，即向華為提供在美國以外地區生產的零件。報道指，有關零件在
三星期前分批提供給華為，涉及數以百萬美元計，華為可繼續生產智能手機及伺服器等產品，英
特爾及美光拒絕就報道作出回應。
報道又指，美國政府已察覺到有關行為，但官員就事件看法出現分歧。美國商務部則重申將
華為加入實體清單，是防止違反國家安全或損害美國外交利益。（ｅｙ）
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