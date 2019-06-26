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26/06/2019 10:38

【豬瘟來襲】農業農村部：非洲豬瘟疫情受控，惟料全年豬肉供應緊

　　《經濟通通訊社２６日專訊》農業農村部今日表示，在肉類生產方面，受非洲豬瘟疫情等多
重因素影響，生豬生產持續下滑，全年豬肉供應相對偏緊。但目前，非洲豬瘟疫情得到有效控制
，禽肉、牛羊肉、水產品等替代品生產供應較為充足。
　　為緩解豬肉供應緊張局面，農業農村部一方面積極促進生豬生產恢復，另一方面，推動肉類
結構調整，引導增加禽肉等替代品生產。（ｅｙ）

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