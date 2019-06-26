《經濟通通訊社２６日專訊》美國市場研究機構ｅＭａｒｋｅｔｅｒ預計，中美貿戰陰霾下
，中國零售銷售增速將低於預期，料今年全年零售總額將增長３﹒５％至５﹒２９萬億美元，遠
低於此前預期的增７﹒５％至５﹒６４萬億美元。該機構曾預計中國今年零售額將超過美國，但
根據目前的增長預測，至到２０２１年中國零售總額才會超過美國。
報告稱，中國在全球零售市場的份額為２１﹒１％，美國為２１﹒９％。（ｗｌ）
26/06/2019 11:13
【貿易開戰】美研究機構：貿戰令中國零售放緩，總額超美延至後年
《經濟通通訊社２６日專訊》美國市場研究機構ｅＭａｒｋｅｔｅｒ預計，中美貿戰陰霾下
，中國零售銷售增速將低於預期，料今年全年零售總額將增長３﹒５％至５﹒２９萬億美元，遠
低於此前預期的增７﹒５％至５﹒６４萬億美元。該機構曾預計中國今年零售額將超過美國，但
根據目前的增長預測，至到２０２１年中國零售總額才會超過美國。
報告稱，中國在全球零售市場的份額為２１﹒１％，美國為２１﹒９％。（ｗｌ）
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