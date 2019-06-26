【貿易開戰】交銀國際：調查加劇招行短期波動，對基本面影響有限

《經濟通通訊社２６日專訊》針對美國司法機關向內地三家銀行發傳票一事，交銀國際發表

報告指，美方調查加劇招商銀行（０３９６８）（滬：６０００３６）股價短期波動，但對基本

面影響有限。

三家銀行均表示已遵守中國法律以及相關的中美和國際法律協議，但美國司法部門不願等待

中國相關法律機構可能提供的合作。中國外交部與中國銀行業協會於６月２５日發聲明，表示支

持三家銀行在美國的行動。

交銀國際報告認為此項調查的進展很大程度受中美經濟關係的影響。假設即使在最壞情況下

，美方發出禁令，美國政府只能限制招行在美國進行美元結算，招行仍然可以在中國境內進行美

元業務。而去年招行的海外業務營業收入╱稅前利潤僅佔集團的２％╱１％。國內市場競爭力或

受損，但監管機構的支持足以彌補。如果招行與美國金融系統斷絕，可能會在外幣服務方面遇到

更多困難，而導致競爭力減弱。但是從中國就美方調查的官方聲明來看，報告認為鑒於中美經濟

關係緊張，中國監管機構會支持招行在國內市場的美元業務。

股價方面，交銀國際認為招行的股價短期會受有關美方調查的新聞影響而較為波動，尤其是

其ｂｅｔａ值和估值均較高。但相信，該行受惠於其利潤率高且信貸成本低的零售業務的較大佔

比，而且撥備充足、淨息差堅挺，因此仍然可以維持強勁的盈利能力和快於同業的利潤增長。維

持招行Ｈ股買入及目標價４８港元。（ｃａ）



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