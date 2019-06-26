《經濟通通訊社２６日專訊》ＧＳＭＡ（全球移動通信系統協會）最新發布的《移動經濟》
系列亞太版報告顯示，亞洲運營商計劃在２０１８至２０２５年間投入３７００億美元構建新的
５Ｇ網絡。２０１８－２０２５年期間，運營商預計將在新網絡方面投資５７４０億美元（資本
支出），其中近三分之二（３７００億美元）將用於新推出的５Ｇ網絡。
預計到２０２５年，僅中國一個國家就預計將為５Ｇ投資１８４０億美元，中國２８％的移
動連接將通過５Ｇ網絡運行，將佔到全球所有５Ｇ連接數的約三分之一。（ｃａ）
26/06/2019 13:54
《５Ｇ加速》報告：２０２５年中國５Ｇ運行將佔全球連接數三分一
《經濟通通訊社２６日專訊》ＧＳＭＡ（全球移動通信系統協會）最新發布的《移動經濟》
系列亞太版報告顯示，亞洲運營商計劃在２０１８至２０２５年間投入３７００億美元構建新的
５Ｇ網絡。２０１８－２０２５年期間，運營商預計將在新網絡方面投資５７４０億美元（資本
支出），其中近三分之二（３７００億美元）將用於新推出的５Ｇ網絡。
預計到２０２５年，僅中國一個國家就預計將為５Ｇ投資１８４０億美元，中國２８％的移
動連接將通過５Ｇ網絡運行，將佔到全球所有５Ｇ連接數的約三分之一。（ｃａ）
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