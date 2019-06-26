【ＦＯＣＵＳ】鮑叔再暗寸侵侵，美股或施壓減息「Ｔｉｍｉｎｇ」

【ＦＯＣＵＳ】一天前遭侵侵指摘為「像個頑固孩子」的聯儲局（ＦＥＤ）掌門鮑叔，周二

（２５日）借在紐約外交關係委員會發表演講時反擊稱，聯儲不受短期政治壓力的影響，也就是

通常說的「獨立性」；又強調，貨幣政策不應對任何單項數據或信心短期波動反應過度。

疊加華府據報將要求北京在磋商中斷前的基礎上恢復貿談，美股三大指數齊挫。鮑叔無視利

率期貨押注７月減息概率高達百分百，續重申「努力研究是否支持降息」而拒絕鬆口。不過，即

使他能力抗侵侵的施壓，又能否超然於美股可能再次上演「跌給你看」呢？



＊警告屈服「短期政治利益」招損害＊



一直被同袍形容為「沒有架子」的鮑叔，似乎有意無意與侵侵針鋒相對。繼上周四（２０日

）表示「法律十分清楚，我有４年任期，而我完全打算做滿它」後，他昨日再於演講一開始即明

言聯儲的獨立性及受國會保障，並警告政策向「短期政治利益（ｓｈｏｒｔ－ｔｅｒｍ

ｐｏｌｉｔｉｃａｌ ｉｎｔｅｒｅｓｔｓ）」屈服常招致損害，似暗寸侵侵。

他續指，年初至今，美國的經濟表現尚好（ｒｅａｓｏｎａｂｌｙ ｗｅｌｌ）；穩健的基

本面支持持續增長和創造就業；儘管通脹低於２％對稱目標，但預計將回升。

儘管他坦承，貿易方面由取得顯著進展變為面臨更大不確定性，新的數據亦重新點燃人們對

全球經濟力度的擔憂，而企業投資業已從今年早些時候的步伐放緩；但就強調，貨幣政策不應對

任何單項數據或信心短期波動反應過度（ｏｖｅｒ ｒｅａｃｔ），顯然對時隔７個月即由加息

（去年１２月）變減息（今年７月）的１８０度大轉彎態度審慎。



＊小型、交通股走勢預示熊影將現？＊



不過，有去年底美股「小股災」的教訓在前，儘管鮑叔力抗侵侵的干預之手，並強調國會通

過法律賦予聯儲的目標是「最大限度的就業和價格穩定」，都讓人質疑他是否能完全超然於金融

市場的走勢。

值得留意的是，就在標普５００指數於上周刷新歷史新高的同時，反映小型股走勢的羅素

２０００指數、反映交通股走勢的道指交通股平均指數相對標指的走勢卻正處於２００９年以來

的最差。小盤股公司主要反映依賴美國國內需求來獲取大部分收入，交通股覆蓋的航運、鐵路則

是經濟增長的溫度計。加上銀行股表現亦不濟，有數據就顯示，此種情況過去４０年僅發生過兩

次，隨後都伴隨標普５００指數於兩個月內下跌１５％。

有鑒於此，侵侵近日頻頻變本加厲向鮑叔施壓，頗有將即將到來的美股調整計到聯儲頭上之

意，而他會否趁周末習特會發難再送鮑叔一程，很快就將揭曉。對鮑叔而言，緊盯通脹與失業率

之餘，如何拿捏「Ｔｉｍｉｎｇ ｉｓ ｅｖｅｒｙｔｈｉｎｇ（時機就是一切）」，亦恐是較

暗寸總統更大的考驗。（經濟通通訊社 俞瑾）

