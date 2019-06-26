【華為之道三之二】一文睇晒任正非論「危機意識」

《經濟通通訊社２６日專訊》上周一（１７日），華為創始人任正非與美國學者進行「咖啡

對話」坦承，沒有想到美國對華為的戰役打擊面如此之寬廣，預計未來幾年銷售收入將比計劃下

降３００億美元。但他同時表示，「２０２１年我們可能重新煥發出勃勃生機」，信心源自逾

３０年來一刻未消的危機意識。



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

＊ 王安公司三年前還年銷售３５億美元，現在宣布破產保護。日本三菱這麼強大的集團，退出

了電腦生產。這種強烈的危機，推動整個世界的前進。

－－１９９２年企業內刊發文《赴美考察散記》



＊ 今年我們要廣泛展開對危機的討論，討論華為有甚麼危機，你的部門有甚麼危機，你的科室

有甚麼危機，你的流程的那一點有甚麼危機。還能改進嗎？還能提高人均效益嗎？如果討論清楚

了，那我們可能就不死。

－－２００１年企業內刊發文《華為的冬天》



＊ 一個沒有艱苦奮鬥精神作支撐的企業，是難以長久生存的。我們要勤奮，但也巧幹。這就是

要通過堅持不懈的管理改進和能力提升，提高我們的工作效率和人均效益。

－－２００６年企業內刊發文《天道酬勤》



＊ 我們不要狹隘，我們做操作系統，和做高端芯片是一樣的道理。主要是讓別人允許我們用，

而不是斷了我們的糧食。斷了我們糧食的時候，備份系統要能用得上。

－－２０１２年「諾亞方舟」專家座談會講話



＊ 這個時代前進得太快了，若我們自滿自足，只要停留三個月，就會注定會從歷史上被抹掉。

正因為我們長期堅持自我批判不動搖，才活到了今天。

－－２０１３年幹部工作會議講話



＊ 要打破自己的優勢，形成新的優勢。我們不主動打破，別人早晚也會來打破。

－－２０１３年無線業務會議紀要



＊我們三十年大限快到了，華為想不死就得新生，組織、結構、人才……所有一切都要變化。我

們通過變化，賦予新能量，承前啟後，傳幫帶，使新的東西成長起來。

－－２０１６年戰略預備隊建設匯報講話



＊ 我們強調自我批判，就是通過自我批判來逐漸祛除自我惰怠，但我認為並不容易，革自己的

命比革別人的命要難得多。

－－２０１９年１月接受內媒集體訪問



＊ 總是捱打，就覺得有危機了。

－－２０１９年５月接受內媒集體訪問

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｊｙ）

