《投資智慧－鄧聲興》李寧盈喜業績改善，惟現價已反映利好因素

《投資智慧》李寧（０２３３１）公布盈喜，預期上半年應佔綜合溢利較去年同期的

２﹒６９億元人民幣將取得增加，增加不少於４﹒４億元人民幣。集團業績改善，主要由於持續

經營業務的利潤增加不少於２﹒４億元人民幣或９０％。經營淨利潤增加是由於收入增長超過

３０％以及經營利潤率持續改善。同時李寧公布首季同店銷售按年錄得一至兩成增長。事實上，

集團經多年業務重整後，成功扭轉虧損到盈利。相信是集團在２０１３年推出「渠道復興計劃」

發揮明顯作用，李寧以新貨回購經銷商的舊貨，並且將相關應收帳款抵消。應收帳款明顯改善，

亦可從企業的現金流反映其經營狀況好轉，經營活動產生足夠的現金持續改善，反映現金流維持

健康穩健。



李寧的經營活動現金流由２０１４年底的負４０億元，至２０１８年底正１６﹒７億元。現

金及現金等價物在２０１８年底共錄得３６﹒７億元，較２０１４年有３倍增長。另外，集團７

年來首次恢復派末期息，現金流管理大為改善。運營上面，公司的存貨周轉天數上升，李寧在平

均存貨周轉期７８天，好過同行表現。



另一方面，李寧維持專營體育的品牌定位，有助定價較高的產品銷售。集團旗下跑步、籃球

、訓練、羽毛球以及運動時尚五大產品類別，平均毛利率維持４８％。中國李寧系列受市場歡迎

亦帶動主要品牌影響力的提升，吸引年輕人的消費。加上內地人體育消費觀念顯著提升，健身需

求提高推動體育用品銷量。不過集團股價已反映大部分利好因素，該股由５月中１２元低位反彈

至現價１７﹒８元，短線升勢過急，後市股價升幅可能會收窄，投資者需留意回吐的風險。

《銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興》



（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

