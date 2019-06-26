《拆局麒想－林嘉麒》美國搜證程序出錯，招行業務受累程度難估計

《拆局麒想》Ｇ２０舉行在即，市場傳出美國法官裁定３間中資銀行試圖拒絕遵守傳票，不

協助美方調查一宗北韓違反制裁案件，而該３間銀行有可能被美國政府禁止與當地銀行有業務來

往，或被取消美元清算資格。涉及的包括：交通銀行（０３３２８）、招商銀行（０３９６８）

及浦發銀行（滬：６０００００）。引發的事件被認為是兩國元首見面的前菜，增加美方在貿易

磋商討價還價的能力。美國儘管有制裁的決定權，惟指控程序上有誤，對招行等銀行未有公平的

待遇。

事件發生後，內地官媒《金融時報》迅即指出，報道中所指的調查仍在司法進程中，將於

７月１２日在華盛頓法院進行二審，涉及的是早前一家香港公司被指為北韓國營朝鮮貿易銀行清

洗逾１億美元，而該家公司和上述三家銀行有聯繫。事情得到官方證實，惟程序上出錯。



＊美方應按協定先尋求中方司法協助＊



中美兩國政府於２０００年簽署了《關於刑事司法協助的協定》，包括在刑事訴訟中相互協

助送達文書、調查取證以及凍結、扣押、沒收等程式中的協助等內容。今次案件涉及美國法院向

中資商業銀行調取存放在美國境外的客戶資訊，屬於跨境調查取證的司法協助範疇。根據《國際

刑事司法協助法》等中國法律相關規定，司法協助應當依據《中美刑事司法協助協定》規定方式

進行。

美國法院在未經中國政府相關主管機關同意，僅依據美國法律，判決中資銀行向美國案件原

告直接提供受到中國法律嚴格保護的中國境內機構的客戶信息，屬於典型的對中資銀行行使「長

臂管轄權」，違反《商業銀行法》、《民事訴訟法》、《國際刑事司法協助法》等一系列中國法

律相關規定。

中美兩國都是《關於從國外調取民事或商事證據的公約》的締約國，以及兩國之間簽訂有《

關於刑事司法協助的協定》。美方在程序上，可先尋求民事或刑事司法協助，然後由雙方善意履

行。國際社會需要行固定程序，美國今次是理虧，相信中方有一定理據爭辯，要對招行等短時間

內實施制裁並不容易。



＊若失美元清算資格，後果不堪設想＊



不過，一旦招商銀行被拒使用美元清算系統，受影響仍是難以估計。以２０１８年度貸款分

布看，公司貸款佔整體貸款４５﹒１％，其中有多少客戶與外向型經濟活動或需要美元結算有關

的，我們並不知道。房地產，交通運輸、倉儲和郵政業，製造業，批發和零售業，位列招商銀行

前四位貸款行業，分別佔了整體貸款的８﹒０５％，７﹒３％，７﹒１８％，４﹒３３％。除了

房地產外，估計部分貸款涉及美元清算活動，假設一旦美方強硬不講理短時間制裁招行等，後果

是不堪設想的，現時買貨並不適宜。《宏匯資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒》

