《投資筆記－黃子燊》持盈保泰短線部署開始審慎

《投資筆記》上周，本欄曾經提及國內股市正在築底，只要美股不下跌或維持橫行，港股有

條件擴大升幅追落後。結果在本欄上周三（１９日）刊出當日，恆生指數便高開７２６﹒１點，

以２８２２４﹒８７開盤，並開展了一個短期的小升浪。而美股（以標普５００指數作代表）在

上周二（１８日）開始，亦接連上升並破頂，並創了歷史新高。而就環球其他風險資產，於本周

亦表現不俗，ＭＳＣＩ新興市場指數、滬深３００指數、泛歐６００指數等均上升了分別

２﹒８５％、５﹒１４％及１﹒４２％。

雖然在走勢方面，本周風險資產表現相對不俗，但在經歷此輪小升浪後，雖然筆者對風險資

產的中線看法仍偏向樂觀，但短期部署方面，取態已變得傾向審慎，會選擇候低吸納而不是盲目

追貨。這裡有幾個原因，包括對國際形勢的擔心、市場預期與實際情況的落差

（ｅｘｐｅｃｔａｔｉｏｎ ｇａｐ）及走勢原因。



＊「習特會」重蹈「特金會」覆轍的風險不可輕視＊



首先是國際形勢的原因。眾所周知，在本月２９日美國總統特朗普便會與中國國家主席習近

平於Ｇ２０峰會上會面，屆時將會就中美貿易問題作出磋商。不少人均對此次會晤均寄予厚望，

但筆者卻不敢過份樂觀。誠然，去年１１月的「習特會」為中美貿易商談的推進帶來了良好效果

，但我們不能對本次「習特會」的結果過份樂觀。戰友們可能都記得，在首次的美朝領導人會晤

，特朗普和朝鮮領導人金正恩均言談甚歡，並稱找到共識。但到第二次在於河內舉辦的「特金會

」，形勢便急轉直下，臨時取消午宴，連原先草擬好的《河內宣言》也無疾而終，而據媒體報道

，當年第二次「特金會」所以破局的原因，和特朗普在會面中突然開天殺價有關。本次的「習特

會」會否重蹈覆轍，實是值得投資者憂心的事情，此點亦是筆者短期部署傾向審慎的原因。



＊市場預期相對樂觀且已「ｐｒｉｃｅ－ｉｎ」，一旦落空將調整＊



第二點是和市場預期與實際情況的落差（ｅｘｐｅｃｔａｔｉｏｎ ｇａｐ）有關。支撐本

月反彈的兩大因素，除了上文所說的「習特會」令中美貿易現曙光外，就是聯儲局的取態明顯偏

鴿，令市場憧憬貨幣政策將再度放鬆（包括減息甚至提前結束縮表）。如參考利率期貨，市場已

預計下月減息機率達１００％，而資產價格走勢亦已反映出有關預期（包括黃金價格及短期國債

價格走勢）。在有關聯儲局轉鴿的利好消息已被價格反映（ｐｒｉｃｅ－ｉｎ）的情況下，即使

聯儲局真的減息，相信短期刺激作用有限，相反，一旦聯儲局不進行減息，市場卻可能會回吐。

加上標普５００指數現在預期市盈率已重新回到五年平均的位置，為近期估值區間的相對高位，

這反映投資者對市場前景相對偏向樂觀。一旦有關樂觀預期落空，相信會為市場帶來調整，這亦

是令筆者短期部署相對審慎的另一個原因。



＊於目前價位短期對風險資產取態須審慎＊



最後，在走勢方面，戰友們亦可能留意到，此次反彈浪中，最為強勢的是美股，而中港股市

則相對弱勢。現在中港股市已先行開始回落，美股（以標普５００指數作代表）又受前頂牽制，

加上上文提及的兩點因素，亦令回調風險正在累積。

故此，在宏觀部署上，雖然筆者在中線並不看淡，但在短線部署上，筆者會偏向審慎，除非

有特發消息，不然不會選在此刻配置大市，會有耐心地候低吸納，最多只會限注選股迎戰。反而

，若美股及港股有所回調，如美股調至前低位２７２２點，或港股回調至約２６８００點，如宏

觀情況沒有過份變壞，則會視之為吸納時機。

《晉裕環球資產管理投資研究部投資分析師 黃子燊》

