《ＥＴＦ導航－陸頴詩》三大經濟風險下的資產配置策略

《ＥＴＦ導航》據領航投資策略及研究部分析指出，目前市場有三大風險因素，包括美國貨

幣政策的不確定性、中國經濟增長的不穩定性、以及歐元區經濟增長方向，這些風險因素料會增

加宏觀經濟和資本市場的波動性。我們透過就每個風險因素相關的上行情景和下行情景模擬資產

類別回報，分析了不同資產配置的策略，從而提出優於多元化基線投資組合的資產配置策略。



＊美國貨幣政策的不確定性＊



受到連串市場波動影響，美國今年首季經濟指數表現疲弱。美國聯儲局近日宣布維持利率不

變，並表明對利率政策前景保持開放態度，令市場對未來減息的預期升溫。聲明亦指，美國經濟

前景的不確定性已經上升，聯儲局將採取適當行動維持美國經濟擴張。

根據領航資本市場模型結果顯示，如果經濟增長前景仍然良好，投資者應增持美國及美國除

外股票和信貸債券配置；但如果利率不斷上升，則應大幅減持存續期較長的債券。相反，如果聯

儲局減息，投資者應減持全球股票比重，增持存續期較長的債券，以便受惠於利率下降的環境。



＊中國及歐元區經濟增長前景未明＊



第二大風險因素來自中國。儘管政策制定者仍在短期經濟增長穩定性和中期金融穩定性之間

尋求平衡，但我們認為，經濟在現有政策框架下出現「過度寬鬆」和「缺乏刺激」的風險概率持

平。據領航資本市場模型分析，投資者應在「過度寬鬆」的風險情景或中美關係顯著改善的情況

下增持新興市場和美國股票。相反，如果經濟出現增長恐慌，投資組合配置很大程度上應側重於

較長期的美國國庫債券。

至於歐洲方面，去年區內經濟增長放緩。由於英國脫歐協議談判缺乏進展，歐元區經濟或將

受到影響。我們雖然仍假設歐元區下半年經濟增長漸趨穩定，但經濟增長放緩較之前預期延長的

風險增加。不過，如果歐元區經濟增長加速，投資者應加大對美國以外已發展市場股票的比重；

年期較長的美國債券在利率上升的情景下表現料相對遜色。相反，如果經濟增長進一步惡化，投

資者應減持全球股票，以及增持美國長期國債。



＊長投資期可紓緩宏觀經濟衝擊的影響＊



隨著全球經濟進入擴張周期的後期，領航預期多個重大經濟體將出現周期性增長恐慌，而非

立即陷入衰退。增長放緩是美國聯儲局制定貨幣政策考量的一個關鍵因素，我們預期聯儲局今年

料會進行「預防性減息」。領航資本市場模型結果顯示，這段時期的回報將比以往類似時期更為

溫和，但實際回報率將有所改善，而固定收益和國際股票資產的多元化配置效益將有所提升。

對投資者而言，根據特定情景境作出正確資產配置的投資組合並不容易。我們認為最理想的

策略是保持自律並延長投資期，著重低成本投資策略，且不理會與市場波動有關的新聞，以降低

宏觀經濟衝擊對投資組合回報的影響。

《領航投資香港董事總經理及香港區分銷業務部主管 陸頴詩》

