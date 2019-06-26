《樓市亮話－湯文亮》樓價高企削弱本土消費

《樓市亮話》有分析員話香港經濟數據不大理想，再加上中美貿易戰、逃犯條例影響，經濟

有機會進入寒冬，但很奇怪，香港樓價好似不受到經濟轉壞影響仍然上升，既然樓價上升，零售

業表現應該不錯，因為不少業主的資產都增了值，口袋裏多了錢，樂於消費才是，現在市況反其

道而行，莫非出了甚麼亂子？



香港經濟沒有出亂子，現在只是到了樓價太貴，冇哂消費的時候，分析員說得冇錯，樓市在

最初上升的時候，業主享盡樓市升值的紅利，他們可以加按物業用作消費，例如旅遊、婚宴、壽

宴等，甚至買一些不大實用的物品，樓價每年以１０多個％上升，甚麼消費都可以應付得來，但

去年根據差餉物業估價署數據，樓價只有１﹒６％升幅，已經為那些不斷以物業升值用作消費的

業主響了警號，因為他們除了不能繼續享受物業升值帶來紅利，還要應付利息支出，唯一可以做

的就是要減少消費。這亦是大家現在見到零售業轉弱的主要原因，有不少人歸咎於國內人士的消

費力下降，這個說法亦沒有錯，但這是長客無闊客的道理，我們很難希望國內人士一直維持高消

費，嚴格來說，是香港整體經濟環境轉弱，零售業銷售下跌只是將這個結果實則反映出來。



現在的情況還未算嚴重，但樓市有升有跌，當樓價下跌時，那些過往以加按物業用作消費的

業主就會出現危機，倘若他們不能如期供款，而要將物業由銀行轉按至財務公司，不出三幾年就

會變成銀主盤。所以，樓價急升亦非好事，因為若果業主不懂得箇中危機，認為樓價急升會令到

個人資產同樣上升而多借款項，到樓價下跌，負債反而因為利息積累而上升，他們就會陷入財務

危機。



換言之，現在消費減弱反而是好事，一般業主都擔心樓價繼續下跌而降低消費，加強對手上

持有物業防守能力，樓市的危機自然減少一些。隨著中美貿易戰出現曙光，《逃犯條例》修訂又

告一段落，希望樓市在未來一段時間能夠保持平穩，經濟一定會復甦，在未復甦之前千祈唔好將

自己陷入困境。由此可見，香港人今次是一早提高警覺，所以才出現樓價仍然上升，消費下降的

情況。《紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮》

