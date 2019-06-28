《權證紅盤－朱紅》資金避險情緒較高

《權證紅盤》恆指從４月１５日的今年高位３０２８０點，回至６月４日的低位２６６７２

點，跌幅１３％或３６０８點。



恆指然後由２６６７２點，反彈約２０００點或７％，至２８６２１點。中美兩國的貿易摩

擦，時刻觸動著全球投資者的神經，如果這次Ｇ２０中美的見面無功而返，雙方繼續互增關稅的

話，從圖表分析，恆指這次的反彈或接近完成；如果結果良好，在主要分歧上能達成協議，市場

氣氛改善下，恆指或有機會上試高位。



縱觀近期各市場的走勢，投資者避險情緒較高，在市況不明朗的環境下，投資者寧願將資金

放入沒有利息的金，或者固定收益產品。國際金價創六年新高１４３３美元；美國１０年債息率

從２０１８年１０月的高位３﹒２厘，跌至近日的２厘附近，債券價格普遍上升。



最新的恆指牛熊證分布區來看，恆指熊證重貨區集中在２８６００－２２８８００點，共約

２１００張期指合約；而恆指牛證的重貨區則集中在２７６００－２７８００點，有約１５００

張期指合約。



過去一周窩輪市場第一大資金流入是美團（０３６９０）認購證，有１７００萬元流入。第

二大資金流入的是恆指認沽證，有１０００萬元流入。第三大流入的是招行（０３９６８）認購

證，有８００萬元流入。第四大流入的是友邦保險（０１２９９）認沽證，有７００萬元流入第

五大資金流入的是騰訊（００７００）認購證，有５００萬元流入。



上周恆指在２８０００－２８６００點之間上落，高低波幅約６００點。在過去５個交易日

，有８１００萬元和５６００萬元分別流入恆指熊證和恆指牛證。如看好恆指，可留意恆指認購

證（２７１５０），行使價２９６００點，８月到期，實際槓桿２４倍。如看淡恆指，留意恆指

認沽證（１９６７４），行使價２６７００點，９月到期，實際槓桿１３倍。

《中銀國際股票衍生產品部董事 朱紅》

