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即市新聞

28/06/2019 16:15

《權證紅盤－朱紅》資金避險情緒較高

　　《權證紅盤》恆指從４月１５日的今年高位３０２８０點，回至６月４日的低位２６６７２
點，跌幅１３％或３６０８點。
　
　　恆指然後由２６６７２點，反彈約２０００點或７％，至２８６２１點。中美兩國的貿易摩
擦，時刻觸動著全球投資者的神經，如果這次Ｇ２０中美的見面無功而返，雙方繼續互增關稅的
話，從圖表分析，恆指這次的反彈或接近完成；如果結果良好，在主要分歧上能達成協議，市場
氣氛改善下，恆指或有機會上試高位。
　
　　縱觀近期各市場的走勢，投資者避險情緒較高，在市況不明朗的環境下，投資者寧願將資金
放入沒有利息的金，或者固定收益產品。國際金價創六年新高１４３３美元；美國１０年債息率
從２０１８年１０月的高位３﹒２厘，跌至近日的２厘附近，債券價格普遍上升。
　
　　最新的恆指牛熊證分布區來看，恆指熊證重貨區集中在２８６００－２２８８００點，共約
２１００張期指合約；而恆指牛證的重貨區則集中在２７６００－２７８００點，有約１５００
張期指合約。
　
　　過去一周窩輪市場第一大資金流入是美團（０３６９０）認購證，有１７００萬元流入。第
二大資金流入的是恆指認沽證，有１０００萬元流入。第三大流入的是招行（０３９６８）認購
證，有８００萬元流入。第四大流入的是友邦保險（０１２９９）認沽證，有７００萬元流入第
五大資金流入的是騰訊（００７００）認購證，有５００萬元流入。
　
　　上周恆指在２８０００－２８６００點之間上落，高低波幅約６００點。在過去５個交易日
，有８１００萬元和５６００萬元分別流入恆指熊證和恆指牛證。如看好恆指，可留意恆指認購
證（２７１５０），行使價２９６００點，８月到期，實際槓桿２４倍。如看淡恆指，留意恆指
認沽證（１９６７４），行使價２６７００點，９月到期，實際槓桿１３倍。
《中銀國際股票衍生產品部董事　朱紅》

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