《缸邊嫺談－黃惠嫺》中國聯塑受惠塑料管道需求增，盈利展望樂觀

《缸邊嫺談》中國聯塑（０２１２８）２０１８年的收入同比增長１６﹒６％至２３﹒７３

億元（人民幣．下同）。收入增長主要由於集團產品的平均售價及銷量均有上升所帶動。

２０１８年集團管道產品銷量按年增長８﹒２％至２１６﹒８６萬噸，ＰＶＣ及非ＰＶＣ銷售分

別增長６﹒３％及１５﹒０％至１６８﹒２９萬噸及４８﹒５７萬噸；平均售價上升９﹒０％至

９８４２元，ＰＶＣ及非ＰＶＣ平均售價分別上升８﹒５％及６﹒５％至８１１６元及

１５８２０元。２０１８年集團的股東應佔溢利同比增長８﹒７％至２４﹒９１億元。



＊多項政策拉動產品需求＊



據《中國塑膠行業「十三．五」期間（２０１６－２０２０）發展建議》預測，於「十三．

五」期間塑膠管道生產量將維持在約３％的年增長速度，到２０２０年，預計中國塑膠管道生產

量將達到１６００萬噸。其實於「十三．五」規劃中，中國政府於２０１８年繼續推動落實各種

基礎建設、能源及環保政策。在水污染防治上，新的《水污染防治法》和「十三．五」相關規劃

要求，加快發展污水治理，提升水環境品質，推動市政管網、污水處理等設備，為管道行業帶來

巨大的市場需求。如「海綿城市」計劃、「水污染防治行動計劃」及「地下綜合管廊」建設等項

目，為塑料管道系統產品帶來穩定需求。而《全國城市市政基礎設施建設「十三．五」規劃》亦

提出國家在供水、供熱、排水防澇等基礎設施的發展目標。另外，《天然氣發展「十三．五」規

劃》提出，「十三．五」期間中國將新建天然氣主幹及配套管道４萬公里，２０２０年總里程將

達到１０﹒４萬公里。在區域發展上，京津冀協同發展、建設雄安新區、粵港澳大灣區發展規劃

，以及制定西部大開發新的指導意見，落實東北等老工業基地振興舉措，繼續推動中部地區崛起

，支援東部地區率先發展，均有助進一步提升集團塑料管道系統產品的銷售。



＊新業務的擴展及產能的提升＊



截止２０１８年１２月３１日止，集團塑料管道及管件生產的年度設計產能由２０１７年的

２４０萬噸擴至２６２萬噸，年內產能使用率達８４﹒８％，較２０１７年的８３﹒８％提升了

１個百分點。集團預計今年將會增加１０－１５萬噸的產能，同時預計今年內浙江台州基地將會

投產，而福建產能預計於２０２０年釋放。未來集團會繼續積極發展智能化廠房，以提升自動化

水平及加快生產過程，從而擴充產能及提升生產效率。另外，集團自２０１６年起開始介入環保

工程業務，兩年多以來不斷收購相關業務。於去年１０月集團以代價人民幣３﹒９２億元收購江

蘇永葆７０％的股本權益。江蘇永葆現時於中國從事提供危險廢品、廢水及廢氣處理服務，收購

有助集團將環保業務與其他業務協同效應及收益多元化。２０１８年集團的收入盈利創新高，全

年合共派每股３０港仙，較２０１７年每股派１８港仙增加６６﹒７％，派息比率較２０１７年

的２２﹒６％提升了１０﹒１個百分點至３２﹒７％，派息顯著提升。管理層更預期派息比率將

保持在３０％以上，可見集團財政及前景穩健。建議投資者可於５﹒２元以下的水平增持或吸納

，中長線目標價則為６﹒１０元。《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份

