《神州民企》中教控股（００８３９）逾１１億元收購四川獨立學院

《經濟通通訊社２６日專訊》中教控股育集團（００８３９）公布，斥資１０．１億元人民

幣（約１１．５１億港元），收購位於重慶的四川外國語大學重慶南方翻譯學院。

該集團指，該學院乃由內地教育部於２００３年批准的獨立學院，目前擁有約１﹒３萬名學

生，並擁有兩個位於重慶市渝北區及綦江區的校區，校園面積１５７２畝。該學院過去兩個年度

均錄虧損，其中去年度虧損約４００萬元人民幣（約４５６萬港元）。

該集團指，是次收購將進入另一重要戰略區域重慶，而且學生總數將進一步增加，其盈利能

力預期將得到提升。（ｗｈ）

